Vicky Piria, bici rubata in pieno giorno a Milano: "Non se ne può più"

MILANO - La velocità è la sua passione, ma quando si muove per la città preferisce la bicicletta. Vicky Piria, pilota di automobilismo e volto noto di Sky Sport nelle ultime ore ha denunciato sul proprio profilo social un furto subito. La fascinosa commentatrice dei Gp di Formula1 ha lasciato la propria bicicletta legata a un palo, ma al suo ritorno ha visto il palo divelto senza la propria bicicletta. E’ l’ennesimo episodio di una città insicura, e Vicky non si è sottratta alle critiche.