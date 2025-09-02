Vicky Piria, bici rubata in pieno giorno a Milano: "Non se ne può più"

MILANO - La velocità è la sua passione, ma quando si muove per la città preferisce la bicicletta. Vicky Piria, pilota di automobilismo e volto noto di Sky Sport nelle ultime ore ha denunciato sul proprio profilo social un furto subito. La fascinosa commentatrice dei Gp di Formula1 ha lasciato la propria bicicletta legata a un palo, ma al suo ritorno ha visto il palo divelto senza la propria bicicletta. E’ l’ennesimo episodio di una città insicura, e Vicky non si è sottratta alle critiche.
Vicky: “Questa è Milano, rimpiango Perugia”
“Questa è Milano - scrive Vicky Piria sul proprio profilo social - lasci la bici legata a un palo per 30 minuti, e oltre al palo la bici non c’è più. Hanno distrutto il marciapiede in pieno pomeriggio, non se ne può più”. Poi l’appello, con tanto di foto della bici. “Se qualcuno la vede in giro per Milano, mi scriva”. La commentatrice allega al suo post anche una foto panoramica di Perugia, palesando un nostalgico rimpianto. “Vi metto anche una foto di Perugia perché, oltre alla bellezza, quando abitavo lì non avevo ansia di andare in giro, di essere rapinata o derubata. In questo momento, mi manca tanto…”.