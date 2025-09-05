William ed Harry divisi anche per il docufilm per i 30 anni dalla morte di Lady Diana

LONDRA (Inghilterra) - Non c’è pace per la Royal Family. Al di là dei problemi di salute di Re Carlo III e della Principessa del Galles, anche il clima tra William ed Harry non sembra essere dei migliori. I due fratelli sono da tempo in rotta di collisione, tanto che il minore ha deciso di dire addio alla Royal Family, e insieme alla compagna Meghan Markle si è trasferito stabilmente negli Stati Uniti. Negli ultimi tempi ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento da parte di Harry nei confronti di Re Carlo III, e la situazione ha indispettito il fratello maggiore William.