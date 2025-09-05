William ed Harry divisi anche per il docufilm per i 30 anni dalla morte di Lady Diana

LONDRA (Inghilterra) - Non c’è pace per la Royal Family. Al di là dei problemi di salute di Re Carlo III e della Principessa del Galles, anche il clima tra William ed Harry non sembra essere dei migliori. I due fratelli sono da tempo in rotta di collisione, tanto che il minore ha deciso di dire addio alla Royal Family, e insieme alla compagna Meghan Markle si è trasferito stabilmente negli Stati Uniti. Negli ultimi tempi ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento da parte di Harry nei confronti di Re Carlo III, e la situazione ha indispettito il fratello maggiore William.
William ed Harry, due produzioni sul film di Lady D
In occasione dei trent’anni dalla scomparsa della Principessa Diana, sia William che Harry starebbero progettando un docufilm sulla loro madre tragicamente scomparsa a Parigi insieme a Dody Al Fayed il 31 agosto 1997. Harry sarebbe pronto a realizzare con Netflix un film su Lady Diana, mentre l’intera Royal Family, dopo la produzione di The Crowne, vorrebbe osteggiare la realizzazione del film da parte di Harry. Se il progetto dovesse andare in porto, William sarebbe pronto a fare una nuova produzione con una casa di produzione differente.