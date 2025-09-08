Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
All'Università di Pisa il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”

La consegna è avvenut nel corso della manifestazione “Goal Festival”
All'Università di Pisa il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”
3 min
Nella prestigiosa cornice della manifestazione Goal Festival, al termine del panel “Limitless: il calcio tra benessere e cultura dell’antidoping” è stato consegnato il premio “Costruiamo Gentilezza” all'Università di Pisa per l'impegno nel diffondere tra i giovani i valori dello sport, la cultura della gentilezza e realizzare progetti a tutela dello sport, contro il doping. Il premio rappresenta una sorta di investitura di ambasciatore di gentilezza nello sport e consiste nella consegna di una maglia, disegnata dai bambini, che valorizza gesti e progetti di gentilezza attraverso lo sport. Ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario, che fu tra i primi ad accogliere ed ospitare una famiglia fuggita dalla guerra. Nel corso del tempo è stato consegnato anche con l'ambasciatrice di gentilezza, Chiara Castellani, a Federica Cappelletti, Claudio Ranieri, Daniele Cassioli, Giuseppe Marotta, Fondazione Milan, Pisa Sporting Club, Sassuolo etc.
Il riconoscimento è stato consegnato da Gaia Simonetti, giornalista Ussi Toscana e tra le ideatrici del Premio Costruiamo Gentilezza e Germana Delle Canne al prof. Marco Macchia, in rappresentanza dell’Università di Pisa, in qualità di Presidente del Comitato per lo sport Universitario e membro della commissione federale antidoping della FIGC. Alla cerimonia è intervenuta l'assessora allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa.
"Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport compie i suoi primi 3 anni - hanno spiegato Gaia Simonetti e Germana Delle Canne - e nasce per evidenziare gesti e progetti che interpretano lo sport come ambasciatore di gentilezza e di valori. Ringraziamo, attraverso il riconoscimento, l'Università di Pisa per l'impegno contro il doping e per percorso dedicato allo sport legato al benessere di studenti e comunità”.
"Grazie per aver pensato alla nostra Università per questo riconoscimento - ha dichiarato il prof. Marco Macchia - così ricco di emozioni e significati, che desidero condividere con il nostro Rettore, Professor Riccardo Zucchi, il quale, come me, crede fortemente nei valori dello sport, richiamati anche dall’articolo 33 della Costituzione, e con tutta la nostra comunità accademica. Desidero inoltre condividerlo con la Commissione Antidoping della FIGC e con il suo Presidente, Professor Giuseppe Capua, per le attività di grande valore svolte nell’ambito della lotta al doping".

