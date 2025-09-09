Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, anche la maglia di Modric al Museo Fortunato

Un altro prezioso cimelio per il museo del calcio della Fondazione Polito
Anche la maglia di Luka Modric al Museo Fortunato. L'annuncio con una nota della Fondazione Polito: "La maglia di Luka Modrić, esposta al Museo del Calcio “Andrea Fortunato” e immortalata dall’obiettivo dello storico fotografo Dario Di Sessa, campeggia accanto al messaggio: “Lo sport inizia dalla prevenzione”. Un esempio perfetto, perché Modrić, a 40 anni, continua a sottoporsi a un rigoroso monitoraggio medico che gli permette di gestire al meglio il proprio fisico, prevenire gli infortuni e garantire una straordinaria longevità calcistica".

