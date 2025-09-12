Artigianato, design e vintage davanti al Circo Massimo: Roma sceglie l’unicità

Il 20 e 21 settembre dalle 10:30 alle 20:30 riapre “Ficus al Massimo” . Un evento che unisce la magia della Città Eterna con il meglio della creatività contemporanea. Non un semplice mercatino, ma un vero e proprio viaggio tra creatività contemporanea e storia millenaria, in una location d’eccezione dove cultura e alto artigianato si incontrano. Tra espositori selezionati in tutta Italia , oggetti unici e atmosfere vibranti, i visitatori potranno scoprire tesori nascosti e vivere un’esperienza diversa dal solito shopping. L’evento è un punto di riferimento per chi cerca originalità, autenticità e qualità nel cuore della città eterna.

Il mercatino

Progetti innovativi e autentici nel campo del design, creazioni handmade, illustrazioni, poster, paralumi, upcycling, fashion design, home decor, candele, incensi e profumatori aromaterapici bio&veg, ceramica, piante grasse rare e vinili. Una ricca selezione di capi vintage che celebrano la storia del design e della moda, in un’ottica di sostenibilità, celebrando il riuso. Soluzioni creative ed originali per la decorazione della casa come ad esempio lampade realizzate con oggetti del passato unici, speciali e spesso smarriti, pensate per restituire vita ai ricordi e corpo alle emozioni. Lo shopping sarà accompagnato da musica dal vivo in entrambe le giornate. Tra i brand: Schizzibizzi, ritratti di una città immaginata per far sorridere nei momenti in cui Roma è un po’ troppo (cioè, sempre). Robot Lamp, ogni mia lampada robot racconta una storia di rinascita: ingranaggi dimenticati, telai arrugginiti e frammenti di auto ormai silenziose si uniscono in nuove forme di luce. Non è solo design, ma un viaggio nel tempo, dove il passato illumina il presente e il futuro splende di sostenibilità. Roomstanza nasce per celebrare l’imperfezione come simbolo di bellezza e unicità, trasformando ogni gioiello in un racconto ispirato da viaggi ed esperienze personali. Non è solo un'opportunità per acquistare oggetti unici, ma anche per vivere un'esperienza culturale ricca e affascinante. Girando nel Museo si può anche ammirare attrezzi da cucina dal ‘500 ai giorni nostri. Si tratta delle più svariate e curiose strumentazioni usate nel corso dei secoli per l’arte della panificazione, la pasticceria e la gelateria. Ad oggetti di uso quotidiano, come gli stampi barocchi per torte e biscotti, si alternano pezzi di design come le bellissime cucine a gas degli anni ’50. Salendo al piano superiore si possono ammirare estratti di testi antichi e articoli di riviste d’epoca dedicati all’arte culinaria e incastonati in eleganti vetrine, ricettari cinquecenteschi come quello del cuoco “segreto” di Papa Pio V e la prima ricetta del supplì del 1832.