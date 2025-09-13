Virtus Gvm Roma, serata di gala stellata per il basket

Dopo i video di sostegno arrivati da Francesco Totti e Fiorello, la Virtus Gvm Roma ha vissuto l'altra sera un altro momento speciale. La nuova squadra del patron Ettore Sansavini e del presidente di Team Service Emilio Innocenzi si è infatti ritrovata al ristorante stellato Pipero per una serata di festa e condivisione insieme a tanti sostenitori. Al fianco della società numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale romano e di grandi realtà internazionali come Panasonic, McDonald’s e la MashFrog di Edoardo Narduzzi. Presenti anche l’intera rosa della squadra e lo staff tecnico. La serata ha assunto un carattere... istituzionale grazie alla partecipazione di figure di spicco come Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale, Luciano Nobili, Mario Ciarla e Pierluigi Pardo. Un appuntamento che conferma entusiasmo e sostegno intorno al progetto della Virtus Gvm Roma, pronta a vivere una nuova stagione da protagonista.