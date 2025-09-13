Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Virtus Gvm Roma, serata di gala stellata per il basket

Aumentano sostegno ed entusiasmo attorno alla squadra.
Virtus Gvm Roma, serata di gala stellata per il basket
1 min

Dopo i video di sostegno arrivati da Francesco Totti e Fiorello, la Virtus Gvm Roma ha vissuto l'altra sera un altro momento speciale. La nuova squadra del patron Ettore Sansavini e del presidente di Team Service Emilio Innocenzi si è infatti ritrovata al ristorante stellato Pipero per una serata di festa e condivisione insieme a tanti sostenitori. Al fianco della società numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale romano e di grandi realtà internazionali come Panasonic, McDonald’s e la MashFrog di Edoardo Narduzzi. Presenti anche l’intera rosa della squadra e lo staff tecnico. La serata ha assunto un carattere... istituzionale grazie alla partecipazione di figure di spicco come Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale, Luciano Nobili, Mario Ciarla e Pierluigi Pardo. Un appuntamento che conferma entusiasmo e sostegno intorno al progetto della Virtus Gvm Roma, pronta a vivere una nuova stagione da protagonista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie