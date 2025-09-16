“Swim Around”: il giro dell’isola a nuoto che accende i riflettori sul mare e sulla bellezza di Ischia

Sabato 20 settembre 2025 l’isola d’Ischia diventa teatro di un evento sportivo senza precedenti: la prima edizione di Swim Around , una sfida epica di resistenza e passione organizzata dall’Associazione ETS IschiaForYou, con il patrocinio del Ministero dello Sport, del Comune di Casamicciola, i Gruppi sportivi di Finanza, Carabinieri e Capitaneria di Porto.

Per la prima volta i nuotatori affronteranno il giro completo dell’isola a nuoto: 30 chilometri tra mare aperto e scorci mozzafiato, in cui tecnica, forza fisica e determinazione si intrecciano con la magia di un paesaggio unico al mondo.

La partenza è fissata alle 7.00 da Casamicciola Terme, cuore pulsante dell’evento: nelle prime luci dell’alba, quando il sole si specchierà sulle onde, prenderà il via una gara che unisce agonismo ed emozione.

Tra i protagonisti spiccano due leggende del nuoto di fondo internazionale: Sergio Chiarandini e Christoph Wandratsch, rivali storici e amici fraterni, simbolo di una passione che supera le generazioni. Con loro, i giovani atleti dei gruppi sportivi di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, impegnati in spettacolari staffette che promettono adrenalina e colpi di scena.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la presenza di Massimiliano Rosolino, campione olimpico e amatissimo dal pubblico italiano, che seguirà da vicino i partecipanti in veste di testimonial.

Ma Swim Around non è solo sport. L’iniziativa nasce come festa del territorio e del benessere: lo chef Max Mariola porterà in scena uno showcooking dedicato alla tradizione culinaria ischitana rivisitata in chiave moderna, mentre la dottoressa Sara Farnetti offrirà consigli pratici per uno stile di vita sano e sostenibile.

Una giornata che diventa celebrazione collettiva: sport, natura, cultura e gusto si fondono in un’unica esperienza, trasformando Ischia in un palcoscenico internazionale che mette al centro il mare, la comunità e la passione condivisa.

Swim Around è molto più di una gara: è un inno al mare e a Ischia stessa.