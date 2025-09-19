La Longobarda Salerno rilancia un cult della commedia all'italiana: che festa a Roma con Banfi

L’allenatore nel pallone a Salerno è realtà da 19 anni. Da quando è stata fondata l’ASD Longobarda Salerno, che partecipa al campionato di seconda categoria. Il nome è proprio quello della squadra protagonista del film di Sergio Martino, datato 1984, con Lino Banfi nel ruolo di Oronzo Canà e Urs Althaus in quello di Aristoteles. Un cult della commedia all’italiana ed una straordinaria parodia del mondo del calcio. Ieri la Longobarda, che organizza molte iniziative solidali, è stata ospite di Lino Banfi nella famosa Orecchietteria romana di sua proprietà. C’erano anche il regista Sergio Martino ed Urs Althaus. E tutti hanno ripreso inevitabilmente i loro ruoli. «Se esonerate l’allenatore, sono pronto a risollevare le sorti della squadra», ha detto Oronzo Canà. Arisoteles è venuto direttamente da Zurigo (Urs Althaus è, infatti, svizzero). Per la Longobarda Salerno c’erano, tra gli altri, il presidente Giovanni De Nicola, il vice Christian Verderame e l’allenatore Enzo Marigliano. «Il nostro Aristoteles? È il capitano Armando Sorrentino», sorride Christian Verderame. La reunion è andata in diretta su RaiUno nel corso del programma “La Volta Buona”.