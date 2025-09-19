Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La Longobarda Salerno rilancia un cult della commedia all'italiana: che festa a Roma con Banfi

La squadra dell'ASD ospite graditissima alla trasmissione «La volta Buona» su RaiUno per far rivivere una straordinaria parodia del mondo del calcio
La Longobarda Salerno rilancia un cult della commedia all'italiana: che festa a Roma con Banfi
di Franco Esposito
2 min

L’allenatore nel pallone a Salerno è realtà da 19 anni. Da quando è stata fondata l’ASD Longobarda Salerno, che partecipa al campionato di seconda categoria. Il nome è proprio quello della squadra protagonista del film di Sergio Martino, datato 1984, con Lino Banfi nel ruolo di Oronzo Canà e Urs Althaus in quello di Aristoteles. Un cult della commedia all’italiana ed una straordinaria parodia del mondo del calcio. Ieri la Longobarda, che organizza molte iniziative solidali, è stata ospite di Lino Banfi nella famosa Orecchietteria romana di sua proprietà. C’erano anche il regista Sergio Martino ed Urs Althaus. E tutti hanno ripreso inevitabilmente i loro ruoli. «Se esonerate l’allenatore, sono pronto a risollevare le sorti della squadra», ha detto Oronzo Canà. Arisoteles è venuto direttamente da Zurigo (Urs Althaus è, infatti, svizzero). Per la Longobarda Salerno c’erano, tra gli altri, il presidente Giovanni De Nicola, il vice Christian Verderame e l’allenatore Enzo Marigliano. «Il nostro Aristoteles? È il capitano Armando Sorrentino», sorride Christian Verderame. La reunion è andata in diretta su RaiUno nel corso del programma “La Volta Buona”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie