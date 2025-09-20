La Fondazione Insigniti OMRI istituisce il Comitato consultivo

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI, presieduto dal Prefetto Francesco Tagliente, ha deliberato l’istituzione del Comitato consultivo per la promozione dei valori e della cultura dello sport. Il nuovo organismo, con funzioni consultive e di supporto al Consiglio di Amministrazione, nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere, attraverso lo sport, i valori fondativi della Repubblica Italiana e la missione della Fondazione stessa.



La decisione si colloca nel solco della recente riforma dell’articolo 33 della Costituzione, che riconosce allo sport una funzione educativa, sociale e di promozione del benessere psicofisico, sancendone ufficialmente la tutela da parte della Repubblica. In tale prospettiva, il Comitato si configura come uno strumento operativo strategico, capace di contribuire concretamente all’attuazione dei principi costituzionali, in piena coerenza con l’identità e le finalità statutarie della Fondazione.



Lo sport, inteso come veicolo di cittadinanza attiva, inclusione sociale, rispetto delle regole e valorizzazione del merito, si conferma un potente catalizzatore di coesione nazionale e crescita civile, particolarmente efficace nel rafforzare la cultura istituzionale e nel promuovere il principio costituzionale dell’uguaglianza sostanziale. Il Comitato sarà composto da personalità di alto profilo istituzionale e sportivo, selezionate per le loro riconosciute competenze e per l’impegno nella promozione dello sport a livello nazionale, con particolare attenzione al ruolo svolto dai gruppi sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato.



Nel corso della riunione del 19 settembre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina dei primi tre componenti del Comitato:



• Francesco Montini, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza, Stella d’Oro al Merito Sportivo, Membro della Giunta del CONI e Vicepresidente federale della Federazione Italiana Scherma, è attualmente Dirigente dell’Ispettorato per l’Assistenza, le Attività Sociali, Sportive e di Supporto Logistico presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nel corso della sua carriera ha ricoperto per molti anni importanti incarichi dirigenziali nei gruppi sportivi “Fiamme Oro”, contribuendo in modo determinante alla promozione dello sport nella Polizia di Stato.



• Vincenzo Parrinello, Generale di Brigata della Guardia di Finanza e Stella d’Oro al Merito Sportivo, è attualmente Amministratore Delegato di FIPAV Servizi, società della Federazione Italiana Pallavolo, e Presidente della giuria del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

Dirigente sportivo da cinquant’anni, ha ricoperto per oltre quarant’anni ruoli di vertice nei Gruppi Sportivi “Fiamme Gialle”, contribuendo in modo determinante alla crescita di numerosi atleti olimpici e paralimpici.



• Gianni Massimo Cuneo, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI e del Distintivo d’Oro della FISI. Attualmente è Commissario Straordinario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Già Comandante del Centro Sportivo Carabinieri, nel corso della sua carriera ha consolidato il legame tra sport, istituzioni e promozione della legalità, contribuendo alla diffusione dei valori sportivi e civili all’interno dell’Arma.



Con l’istituzione di questo Comitato, la Fondazione Insigniti OMRI rinnova il proprio impegno a favore della valorizzazione del merito, della cultura istituzionale e della cittadinanza attiva, riconoscendo nello sport uno strumento privilegiato per realizzare concretamente questi obiettivi.

