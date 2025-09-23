Ripartono i corsi della scuola di musica Massimo Riva

La musica torna protagonista a Zocca (Modena) con la riapertura dei corsi della scuola "Massimo Riva", che rappresenta un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi a uno strumento o perfezionare il proprio talento. Con l'inizio della nuova stagione 2025/2026, la scuola, situata in via del Mercato 104, propone un ricco programma di lezioni individuali e di gruppo, rivolte a studenti di tutte le età e livelli. La scuola offre corsi di: basso con Davide Barani (380 1850781), batteria con Francesco Coppola (347 3188789), canto con Alice Sacchi (346 9786136), chitarra con Davide Barani (380 185 0781) e piano con Marco Dieci (349 3147048). La scuola "Massimo Riva" non è solo un luogo di insegnamento musicale, ma anche un ambiente dove coltivare la passione, condividere esperienze e crescere artisticamente. I corsi sono pensati per rispondere alle esigenze sia di chi muove i primi passi sia di chi vuole approfondire lo studio del proprio strumento e arricchire il proprio percorso musicale. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 340 0640969 o scrivere all'indirizzo email scuolariva@gmail.com.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie