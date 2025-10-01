Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

MoovMoov protagonista alla Milano Digital Week

Oggi talk evento sulle Smart Cities
MoovMoov protagonista alla Milano Digital Week
4 min

Moov sbarca alla Milano Digital Week. La società nata per creare soluzioni di mobilità flessibili, semplici e sostenibili – e inserita da Linkedin nella top ten delle migliori startup del 2024 – sarà protagonista di un evento live mercoledì 1 ottobre alle 11, nel primo giorno della settimana dedicata allo sviluppo e all’innovazione digitale per cittadini e imprese.

Moov presenterà il format “Moov(er)Time-Spazio alle idee”, il talk che spalanca virtualmente le porte della sala riunioni della startup fondata da Gabriele Ratti, accogliendo i contributi di imprenditori, esperti e studiosi su temi fondamentali e innovativi per l’universo della mobilità e dell’insurtech.

La puntata trasmessa in diretta nel corso della Milano Digital Week sarà dedicata al tema “Smart Cities: modelli vincenti o solo utopia?” e avrà come ospite Sergio Savaresi, docente di Ingegneria dell’Automazione al Politecnico di Milano, che dialogherà con Gabriele Ratti, Ceo e fondatore di Moov, e con Lucio Cipolla, Strategy Acceleration Insurance Manager di Moov, sui temi connessi alle cosiddette città intelligenti: dal Mobility as a Service alla mobilità elettrica, fino alle auto a guida autonoma e ai robotaxi. L’evento sarà trasmesso in diretta a questo link sul sito della Milano Digital Week.

Sarà un confronto tra esperti per capire come l’innovazione possa rendere la mobilità più sicura, sostenibile e inclusiva. A capo di importanti progetti del Politecnico di Milano sulla guida senza conducente, il professor Savaresi, tra i massimi esperti italiani della materia, ha sfatato alcuni luoghi comuni sul futuro dell’automobile nel podcast di Flee, il marchio del Gruppo Moov, “Change My Mind”: “Sul lungo periodo nelle città ci saranno praticamente solo auto a guida autonoma, a un certo punto forse sarà obbligatorio attivare il pilota automatico, soprattutto in ambiti urbani. Il periodo critico riguarda la convivenza tra i piloti di intelligenza artificiale, molto rigorosi, e i guidatori umani che, molto spesso, interpretano le regole a modo loro. La criticità – sottolinea Savaresi – è gestire una guida autonoma che tenga conto del fatto che i guidatori umani con cui condividono le strade non sempre rispettano le regole. Se tutti rispettassero le regole lo sviluppo della guida autonoma sarebbe relativamente semplice”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie