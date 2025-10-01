Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Quando il ghiaccio diventa magia: spettacoli da non perdere

Music Circus Show On Ice torna in Italia nel mese di ottobre con 4 imperdibili date: il 28 ottobre presso lo Sparkasse Arena Bolzano alle ore 19.00, il 29 al PalaPanini di Modena, il 30 al Teatro di Varese a Varese e il 31 all’Auditorium della Conciliazione a Roma.
Music Circus Show On Ice torna in Italia nel mese di ottobre con 4 imperdibili date: il 28 ottobre presso lo Sparkasse Arena Bolzano alle ore 19.00, il 29 al PalaPanini di Modena, il 30 al Teatro di Varese a Varese e il 31 all’Auditorium della Conciliazione a Roma. Con 150 date l’anno in tutta Europa, (Germania, Austria,Grecia, Danimarca) e oltre un milione di spettatori in tutto il mondo, lo spettacolo è pronto a incantare grandi e piccoli.

Con tutta la sua magia, Music Circus Show On Ice è pronto a far sognare grandi e piccoli. Un’occasione unica per immergersi in un mondo incantato fatto di neve, luci e tanta poesia.  Il palcoscenico è un vero e proprio “regno di ghiaccio”, dove le atmosfere di “Arendelle” prenderanno vita.

Uno spettacolo unico e travolgente che unisce pattinaggio artistico, numeri circensi, ed effetti visivi sorprendenti. La colonna sonora di questo emozionante viaggio è quella dell’amato fantasy musicale Frozen.  Le canzoni più celebri verranno eseguite dal vivo nella loro versione originale da quattro straordinari cantanti selezionati dell’Accademia MTS - Musical The School - che sono anche gli attori protagonisti  dello spettacolo.

 Marialaura Pagnoncelli darà voce e volto alla regina Elsa, mentre Giusy Miccoli interpreterà l’energica e coraggiosa Anna, Matteo Minerva vestirà i panni dell’esuberante Olaf il simpatico pupazzo di neve che ha conquistato il cuore di tutti, ed infine Daniele Piscopo darà vita a Kristoff, il giovane venditore di ghiaccio dal cuore d’oro con la sua inseparabile renna. Insieme intraprendono un viaggio che celebra l’amore fraterno, il coraggio e la magia della natura.

A rendere il tutto ancora più spettacolare ci saranno ben 35 artisti internazionali. Dodici pattinatori daranno vita a coreografie eleganti e suggestive sul ghiaccio sfidando la forza di gravità. Accanto a loro, gli acrobati del leggendario Circo di Cuba e gli equilibristi, che con estrema precisione danzano su trampoli di ghiaccio, stupiranno il pubblico con numeri mozzafiato: virtuosismi aerei, esercizi di equilibrio e performance spettacolari che lasceranno tutti a bocca aperta.

Il palco si trasforma in una straordinaria tela visiva grazie all’utilizzo di scenografie Led, imponenti LED Wall creano ambientazioni immersive conducendo il pubblico tra distese innevate e grotte di cristallo.

Music Circus Show On Ice è un’esperienza da vivere con tutti i sensi, un’immersione emozionante tra musica, ghiaccio e incanto capace di conquistare spettatori di ogni età. Music Circus Show On Ice è un momento da condividere, un invito a tornare bambini per una sera.

Lo spettacolo, che dura circa due ore, compreso un intervallo di 15 minuti, si svolge su ghiaccio sintetico ecologico LIKE-ICE: un’esperienza sostenibile, senza impatto sull’ambiente.
 

