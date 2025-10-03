Palmese nei guai. Di Costanzo si gioca tutto con la Nocerina. Ma i tifosi sono in rivolta

PALMA CAMPANIA (luigi alfano) - Dopo sole 5 domeniche la Palmese è già in sofferenza in campo e fuori. Quattro pareggi equivalenti ad altrettante sconfitte, perché maturati tra errori, rincorse e sorpassi e una rovinosa sconfitta con l’Olbia in casa a Pomigliano. Gol a grappoli subiti. Formazione spesso cambiata. Di Costanzo che non trova la quadra e tanti dubbi sui giocatori di tutti i reparti. Insomma…una “flottiglia” che naviga in cattive acque tra malumori e scetticismo come il gruppo di imbarcazioni multicolore verso il miraggio di Gaza. E domenica prossima il derbyssimo da spavento in casa contro la Nocerina appena rinata ha ulteriormente avvelenato l’ambiente. Si giocherà a Sarno contro il volere dei tifosi che sono in contestazione e promettono di non andare. Un viaggio in salita. Contromano. Contro ogni ragione. « Lo sappiamo ma il rischio quando si fa una squadra nuova di zecca è questo – cerca di spiegare accoratamente Franco Prisco - presidente onorario e capo della cordata palmese che affianca il presidente Mario Russo - dobbiamo stare calmi e soprattutto uniti. Troveremo un sistema per rilanciarci, ma nessuno provi a buttare la croce addosso a questo o a quello. In barca ci siamo tutti».

TENSIONI - Al timone Nello Di Costanzo non vive giorni sereni. Lunedì sera in una riunione di emergenza con tutti i soci ha rassicurato tutti che la squadra può riuscire nell’obiettivo salvezza tranquilla. Gli prenderanno ancora un centrale difensivo e un centrocampista. Ma il resto deve farlo lui. Altrimenti... «Cominciamo a precisare che l’obiettivo era e resta una salvezza tranquilla – obietta il mister- e nessuno perda di vista questo principio. Giochiamo bene per larghi tratti delle partite e poi perdiamo la bussola. Alla prima regalammo 2 reti all’Anzio e dovemmo rincorrere per pareggiare. A Trastevere uguale. IN 11 contro 10 eravamo addirittura sotto, poi dopo il pareggio errori a iosa senza centrare la vittoria. Forse solo la sconfitta con l’Olbia è stata negativa. Con l’ Albalonga da 0-2 a 3-2 . Era fatta. Nel recupero nuova distrazione fatale e ancora 2 punti persi. Mercoledì quasi uguale a Ostia contro il Montespaccato. Ora basta. Dobbiamo reagire e sistemare la testa. Tutti devono stare attenti».

NUOVO SPIRITO - Con questo spirito non proprio dei migliori, si sta organizzando un derby avvelenato a Sarno. Quello confinante doveva essere lo stadio per giocare sempre ma tante resistenze dei vicini di casa hanno dirottato la Palmese senza stadio all’esilio di Pomigliano. Domenica no. Nessuno ha potuto dire di no a Palmese-Nocerina che è storia del calcio campano. Proprio per questo il popolo palmese è in rivolta. Non ha gradito certe scelte incomprensibili: 2.260 biglietti alla Nocerina e 900 ai palmesi. Un affronto. Per fare cassa. E la gente non ci sta: “Non ci sono partite di serie A e di serie B. C’è solo la Palmese e la Palmese siamo Noi. E non c’è neppure bisogno di commentare. Si doveva giocare a Pomigliano. Dove giochiamo sempre. Non hanno saputo ottenere quel campo per tutta la stagione e ora per soldi. Hanno distrutto 110 anni. Si sono svenduti e questa è una ferita grande che resterà per sempre. Meglio se giocavano a Nocera».



INCERTEZZE - Dunque non si sa come andrà a finire. In bici, in motocicletta, anche a piedi. Quattro anni fa appena tutta Palma si spostò a Sarno per lo spareggio con la Puteolana per tornare in serie D. E adesso c’è rabbia e tormento. Forse anche di più. Quando era presidente il grande Biagio Maffettone una partita del genere durava un anno intero con il petto sempre gonfio. Ora si ha voglia che passino in fretta questi pochi giorni. Sono emozioni forti che ballano. La Palmese rischia di farsi male. Gioca in inferiorità volontaria ed è chiamata a ribaltare il pronostico. Ci vorrebbe la mano di un Santo in una domenica tesa e delicata. Nessuno può fare previsioni. C’è una sola cosa certa: in 110 anni mai questo paese si era diviso per il pallone. Una volta erano tutti felici e uniti nella buona e nella cattiva sorte. Adesso i palmesi sono sparpagliati. Colpiti dal fuoco amico e con il cuore spezzato. Promettono di dare forfait come mai è successo. Decideranno nelle ultime ore. C’è un dibattito lacerante in corso. Sperando che arrivi presto il fischio d’inizio.