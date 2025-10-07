Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Squid Game conquista l’edicola!

Solo a ottobre con Corriere dello Sport-Stadio arrivano le Special Card esclusive della collezione ufficiale Squid Game!
Squid Game conquista l’edicola!
1 min

Il fenomeno mondiale sbarca in edicola! Per la prima volta, la collezione ufficiale delle Card Squid Game debutta con due SPECIAL CARD ESCLUSIVE, disponibili solo con Corriere dello Sport-Stadio. La collezione completa è composta da 60 card + 2 esclusive, per rivivere tutta l’intensità e i personaggi iconici della serie che ha conquistato milioni di fan.

Il countdown è iniziato:

Venerdì 24 ottobre 2025 potrai ottenere la prima SPECIAL CARD ESCLUSIVA , in omaggio acquistando il quotidiano;

Venerdì 31 ottobre 2025 arriva la seconda SPECIAL CARD ESCLUSIVA, da non perdere.

Un’occasione imperdibile, a tiratura limitata, che porta nelle mani dei collezionisti tutta l’adrenalina e l’universo della serie cult più seguita al mondo. Chi ama Squid Game non potrà lasciarsi scappare questa sfida!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie