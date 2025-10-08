Album Marvel in edicola in omaggio con il Corriere dello Sport-Stadio e tante altre sorprese

Un’uscita da veri collezionisti: per la prima volta arrivano in edicola l’album ufficiale e le Maxi Card Marvel, una collezione dedicata agli eroi più iconici della Marvel. Il debutto è fissato per l’11 ottobre 2025, con l’Album Marvel che verrà distribuito in esclusiva in omaggio solo con Corriere dello Sport-Stadio. Ma le sorprese non finisco qua, infatti: il 18 ottobre 2025 sarà disponibile la prima Maxi Cartolina rara "ASGARD" in omaggio acquistando il Corriere dello Sport-Stadio e il 25 ottobre 2025 verrà distribuita la seconda Maxi Cartolina rara “KRAKOA”.