Lega Nazionale Dilettanti e la campagna dedicata alla salute mentale

La collaborazione, che si sviluppa in un percorso delineato con più iniziative, nasce dall’Area Responsabilità Sociale della Lega Dilettanti e si sviluppa con Serenis, piattaforma digitale per la salute mentale e fisica. Serenis è un centro medico autorizzato che offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online e consulenze nutrizionali.

Con questa iniziativa, la Lega Dilettanti, che si avvale del supporto di Serenis come Mental Health Partner di FIGC-LND, vuole mandare un messaggio chiaro: prendersi cura della propria mente è importante quanto allenare il corpo. La campagna coinvolgerà, attraverso una convenzione che mira a permettere di avvicinarsi più facilmente alla terapia, anche le società sportive e le famiglie, oltre agli atleti.

Inoltre, prevede l’apertura di una chat su Telegram moderata da Serenis con uno psicoterapeuta e un nutrizionista, che offriranno consigli su sport, performance e scuola. Ogni settimana, inoltre, sarà possibile interagire direttamente con i professionisti tramite un box-domande dedicato.

“Il calcio non è solo performance, ma anche ascolto, supporto e crescita personale - dichiara Luca De Simoni, coordinatore Area CSR Lega Dilettanti - e assieme a Serenis avviamo un progetto che mette al centro il benessere psicofisico di chi vive ogni giorno questo sport, offrendo strumenti concreti ai nostri tesserati e alle loro famiglie, affinché parlare di salute mentale diventi naturale, dentro e fuori dal campo”.

"Siamo entusiasti di unire le forze con la Lega Nazionale Dilettanti per una campagna che mette al centro il benessere psicofisico. Per noi di Serenis, è fondamentale raggiungere in modo concreto i giovani atleti e le loro famiglie, offrendo strumenti accessibili per affrontare le pressioni quotidiane, in campo e fuori. Lo sport è crescita, ma le sfide emotive non vanno ignorate. Vogliamo normalizzare la richiesta di aiuto e far comprendere che prendersi cura della propria mente è la base per stare bene in ogni aspetto della vita.", Veronica Castelli, Head of Brand & Creative Serenis.

A maggio, invece, mese internazionale della salute mentale, si disputerà il primo Torneo Serenis con un evento a Coverciano e una partita tra ambassador FIGC - LND e team Serenis. Tutte le squadre che aderiscono al programma avranno la possibilità di utilizzare una “patch” dedicata sulle proprie maglie, come simbolo di impegno concreto per il benessere mentale nello sport.

L’Area Corporate Social Responsability della Lega Nazionale Dilettanti, nata nel 2022, e guidata da Luca De Simoni, promuove progetti che affiancano lo sport a temi sociali come l'inclusione, la lotta alle discriminazioni e la sostenibilità. Con oltre 11.000 società e 1 milione di atleti, la LND vede il calcio dilettantistico come strumento di crescita umana e formazione, lanciando iniziative come il progetto Outsport e la serie di cortometraggi “Sopra la barriera”, valorizzando il ruolo sociale e formativo del calcio nelle comunità e sul territorio.