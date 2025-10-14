Football & Sport Marketing Festival e Sport Marketing Awards, l'elenco dei vincitori

Dopo una prima giornata ricca di emozioni e di spunti importanti, il “Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards”, iniziativa inserita all’interno della 14ᵃ edizione del Festival del Calcio Italiano – REVER, procede verso le fasi finali.
Nella giornata di Mercoledì 15 ottobre, presso il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo, si svolgerà la seconda e ultima giornata dell’evento, ad ingresso gratuito per chiunque sia interessato. Un’opportunità importante per instaurare un contatto diretto con un mondo che si sta sviluppando a grandissima velocità e per fare un’analisi delle opere e dei prodotti culturali che raccontano e testimoniano l’evoluzione.
La seconda giornata si prepara ad essere ricca di emozioni. Si parte alle 9:30 con il talk dal titolo “Innovazione e dati nel marketing sportivo”, in cui sarà possibile esplorare anche le nuove frontiere di questo mondo. Dalle 10:30 spazio al talk “Assi Manager: il cuore strategico del marketing sportivo”, in cui l’organizzazione con sede a Milano metterà la sua storia e la sua esperienza al servizio dei presenti. Alle 12:00 prevista una tavola rotonda dal titolo “Il futuro del marketing sportivo”, in cui è previsto un confronto aperto e trasversale tra le Federazioni, le Leghe e gli stessi Club per sviluppare le nuove frontiere del marketing sportivo.
Ma è, soprattutto, nel pomeriggio che l’evento raggiungerà il suo massimo livello di emozioni in quanto, dalle 15:30 ci sarà la consegna dei badge per i premiati e, a seguire, dalle 16:00 la cerimonia di premiazione degli Sport Marketing Awards, con cui si giungerà fino alla conclusione ufficiale dell’evento. Di seguito, ecco l’elenco dei vincitori nelle varie categorie.
|
Miglior Spot Sportivo dell’Anno™
Sky – Il salotto del calcio
|
Miglior Campagna Promo Pubblicitaria Club™
Padova Calcio: maglia celebrativa per i 115 anni di storia
|
Miglior Campagna Promo Pubblicitaria Federazione - Lega™
Serie A - #STOPIRACY – La pirateria uccide il calcio
|
Miglior Progetto/Strategia Marketing Club™
Pisa Sporting Club 1909
|
Miglior Progetto/Strategia Marketing Federazione - Lega™
Federazione Italiana Tennis e Padel
|
Miglior Progetto Marketing Partnership con Azienda - Club™
Rever - S.S. Arezzo 1923
|
Miglior Progetto Marketing Partnership Azienda Federazione - Lega™
Fantacalcio - Lega Serie A
|
Miglior Partnership con Atleta™
De Cecco - Jannik Sinner
|
Miglior Direttore Marketing Club™
Davide Benzoni
|
Miglior Direttore Marketing Federazione - Lega™
Vanessa Anfossi
|
Miglior Agenzia Marketing Sportivo™
Master Group Sport
|
Miglior Agenzia Comunicazione Digitale Sportiva™
Sport Media House
|
Miglior Sito Web Federazione - Lega™
Lega Basket Serie A
|
Miglior Sito Web Club™
ACF Fiorentina
|
Miglior Fotografia Sportive & d’Azione™
Alessandro Falsetti
|
Miglior Progetto di Media Strategy™
Virtus Entella
|
Miglior Uso Innovativo della Tecnologia™
Serie C - Distinte Digitali
|
Miglior Calciatore Social Uomo™
Lorenzo De Silvestri
|
Miglior Calciatrice Social Donna™
Eleonora Goldoni
|
Miglior Leader nella Responsabilità Sociale™
Roberto Carnevali
|
Miglior Team Digital & Social Media Club™
S.S. Arezzo 1923
|
Miglior Team Digital & Social Media Federazione - Lega™
Serie A Women
|
Miglior Coinvolgimento Fan Club™
AS Roma
|
Miglior Coinvolgimento Fan Federazione - Lega™
Lega Serie B
|
Miglior Coinvolgimento Fan Media™
DAZN - Fan Zone
|
Miglior Comunicazione Club™
Como 1907
|
Miglior Comunicazione Federazione - Lega™
Federazione Italiana Rugby
|
Miglior Progetto di Comunicazione Veicolato Attraverso i Social Network Club™
Atalanta Bergamasca Calcio
|
Miglior Progetto di Comunicazione Veicolato Attraverso i Social Network Federazione - Lega™
Federazione Italiana Sport Invernali
|
Miglior Progetto Marketing CSR - Club™
Cagliari Calcio - Donare sangue e tifare Cagliari
|
Miglior Progetto Marketing CSR Federazione - Lega™
FIGC - RETE! Refegee Teams
|
Miglior Progetto Marketing Sport & Turismo™
Lega del Ciclismo Professionistico
|
Miglior Progetto di Sport per il Bene Comune™
DCPS - Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale
|
Miglior Progetto Evento Eco-Sostenibile™
Insieme per la Terra “Riccione Calcio - Legambiente”
|
Miglior Progetto Marketing Ticket™
Napoli Basketball
|
Miglior Strategia Video Digitale™
Sassuolo, La Rinascita
|
Miglior Attivazione E-Sports Marketing Lega - Federazione™
LND
|
Miglior Attivazione E-Sports Marketing Club™
Torino Football Club
|
Miglior Campagna Brand & Legame con il Territorio™
Genoa - La mia Liguria
|
Città Italiana dello Sport™
Arezzo