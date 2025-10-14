Football & Sport Marketing Festival e Sport Marketing Awards, l'elenco dei vincitori

Dopo una prima giornata ricca di emozioni e di spunti importanti, il “Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards”, iniziativa inserita all’interno della 14ᵃ edizione del Festival del Calcio Italiano – REVER, procede verso le fasi finali.

Nella giornata di Mercoledì 15 ottobre, presso il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo, si svolgerà la seconda e ultima giornata dell’evento, ad ingresso gratuito per chiunque sia interessato. Un’opportunità importante per instaurare un contatto diretto con un mondo che si sta sviluppando a grandissima velocità e per fare un’analisi delle opere e dei prodotti culturali che raccontano e testimoniano l’evoluzione.

La seconda giornata si prepara ad essere ricca di emozioni. Si parte alle 9:30 con il talk dal titolo “Innovazione e dati nel marketing sportivo”, in cui sarà possibile esplorare anche le nuove frontiere di questo mondo. Dalle 10:30 spazio al talk “Assi Manager: il cuore strategico del marketing sportivo”, in cui l’organizzazione con sede a Milano metterà la sua storia e la sua esperienza al servizio dei presenti. Alle 12:00 prevista una tavola rotonda dal titolo “Il futuro del marketing sportivo”, in cui è previsto un confronto aperto e trasversale tra le Federazioni, le Leghe e gli stessi Club per sviluppare le nuove frontiere del marketing sportivo.

Ma è, soprattutto, nel pomeriggio che l’evento raggiungerà il suo massimo livello di emozioni in quanto, dalle 15:30 ci sarà la consegna dei badge per i premiati e, a seguire, dalle 16:00 la cerimonia di premiazione degli Sport Marketing Awards, con cui si giungerà fino alla conclusione ufficiale dell’evento. Di seguito, ecco l’elenco dei vincitori nelle varie categorie.

