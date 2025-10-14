Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Football & Sport Marketing Festival e Sport Marketing Awards, l'elenco dei vincitori

Prosegue la programmazione dell’evento che si apre all’innovazione e alle nuove metodologie di azione cruciali per la crescita dello sport
Football & Sport Marketing Festival e Sport Marketing Awards, l'elenco dei vincitori
41 min

Dopo una prima giornata ricca di emozioni e di spunti importanti, il “Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards”, iniziativa inserita all’interno della 14ᵃ edizione del Festival del Calcio Italiano – REVER, procede verso le fasi finali.
Nella giornata di Mercoledì 15 ottobre, presso il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo, si svolgerà la seconda e ultima giornata dell’evento, ad ingresso gratuito per chiunque sia interessato. Un’opportunità importante per instaurare un contatto diretto con un mondo che si sta sviluppando a grandissima velocità e per fare un’analisi delle opere e dei prodotti culturali che raccontano e testimoniano l’evoluzione.
La seconda giornata si prepara ad essere ricca di emozioni. Si parte alle 9:30 con il talk dal titolo “Innovazione e dati nel marketing sportivo”, in cui sarà possibile esplorare anche le nuove frontiere di questo mondo. Dalle 10:30 spazio al talk “Assi Manager: il cuore strategico del marketing sportivo”, in cui l’organizzazione con sede a Milano metterà la sua storia e la sua esperienza al servizio dei presenti. Alle 12:00 prevista una tavola rotonda dal titolo “Il futuro del marketing sportivo”, in cui è previsto un confronto aperto e trasversale tra le Federazioni, le Leghe e gli stessi Club per sviluppare le nuove frontiere del marketing sportivo.
Ma è, soprattutto, nel pomeriggio che l’evento raggiungerà il suo massimo livello di emozioni in quanto, dalle 15:30 ci sarà la consegna dei badge per i premiati e, a seguire, dalle 16:00 la cerimonia di premiazione degli Sport Marketing Awards, con cui si giungerà fino alla conclusione ufficiale dell’evento. Di seguito, ecco l’elenco dei vincitori nelle varie categorie.
 

Miglior Spot Sportivo dell’Anno™

Sky – Il salotto del calcio

Miglior Campagna Promo Pubblicitaria Club™

Padova Calcio: maglia celebrativa per i 115 anni di storia

Miglior Campagna Promo Pubblicitaria Federazione - Lega™

Serie A - #STOPIRACY – La pirateria uccide il calcio

Miglior Progetto/Strategia Marketing Club™

Pisa Sporting Club 1909

Miglior Progetto/Strategia Marketing Federazione - Lega™

Federazione Italiana Tennis e Padel

Miglior Progetto Marketing Partnership con Azienda - Club™

Rever - S.S. Arezzo 1923

Miglior Progetto Marketing Partnership Azienda Federazione - Lega™

Fantacalcio - Lega Serie A

Miglior Partnership con Atleta™

De Cecco - Jannik Sinner

Miglior Direttore Marketing Club™

Davide Benzoni

Miglior Direttore Marketing Federazione - Lega™

Vanessa Anfossi

Miglior Agenzia Marketing Sportivo™

Master Group Sport

Miglior Agenzia Comunicazione Digitale Sportiva™

Sport Media House

Miglior Sito Web Federazione - Lega™

Lega Basket Serie A

Miglior Sito Web Club™

ACF Fiorentina

Miglior Fotografia Sportive & d’Azione™

Alessandro Falsetti

Miglior Progetto di Media Strategy™

Virtus Entella

Miglior Uso Innovativo della Tecnologia™

Serie C - Distinte Digitali

Miglior Calciatore Social Uomo™

Lorenzo De Silvestri

Miglior Calciatrice Social Donna™

Eleonora Goldoni

Miglior Leader nella Responsabilità Sociale™

Roberto Carnevali

Miglior Team Digital & Social Media Club™

S.S. Arezzo 1923

Miglior Team Digital & Social Media Federazione - Lega™

Serie A Women

Miglior Coinvolgimento Fan Club™

AS Roma

Miglior Coinvolgimento Fan Federazione - Lega™

Lega Serie B

Miglior Coinvolgimento Fan Media™

DAZN - Fan Zone

Miglior Comunicazione Club™

Como 1907

Miglior Comunicazione Federazione - Lega™

Federazione Italiana Rugby

Miglior Progetto di Comunicazione Veicolato Attraverso i Social Network Club™

Atalanta Bergamasca Calcio

Miglior Progetto di Comunicazione Veicolato Attraverso i Social Network Federazione - Lega™

Federazione Italiana Sport Invernali

Miglior Progetto Marketing CSR - Club™

Cagliari Calcio - Donare sangue e tifare Cagliari

Miglior Progetto Marketing CSR Federazione - Lega™

FIGC - RETE! Refegee Teams

Miglior Progetto Marketing Sport & Turismo™

Lega del Ciclismo Professionistico

Miglior Progetto di Sport per il Bene Comune™

DCPS - Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Miglior Progetto Evento Eco-Sostenibile™

Insieme per la Terra “Riccione Calcio - Legambiente”

Miglior Progetto Marketing Ticket™

Napoli Basketball

Miglior Strategia Video Digitale™

Sassuolo, La Rinascita

Miglior Attivazione E-Sports Marketing Lega - Federazione™

LND

Miglior Attivazione E-Sports Marketing Club™

Torino Football Club

Miglior Campagna Brand & Legame con il Territorio™

Genoa - La mia Liguria

Città Italiana dello Sport™

Arezzo

