Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La potenza di Asgard arriva in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

Solo sabato 18 ottobre in omaggio la prima Maxi Cartolina rara “ASGARD” della collezione Into the Marvel Universe. In omaggio solo con corriere dello sport-stadio
La potenza di Asgard arriva in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio
1 min

Dopo il successo dell’album ufficiale Into the Marvel Universe, l’universo Marvel torna in edicola con una novità imperdibile. Sabato 18 ottobre, in omaggio con il Corriere dello Sport–Stadio, arriva la prima Maxi Cartolina rara dedicata al regno leggendario di ASGARD, casa di Thor e degli dèi del tuono. Un oggetto da collezione, curato nei dettagli e in tiratura limitata, che inaugura la serie di Maxi Card Marvel. Un modo per portare con sé un frammento del potere mitico e dell’epicità che hanno reso grande la saga. Chi ama la Marvel non potrà restare indifferente: la sfida dei collezionisti è appena cominciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie