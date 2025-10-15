Mobilità: Moov tra le startup innovative della terza edizione di ComoLake

Moov partecipa a “ComoLake: Digital Innovation Forum”, l’evento che fino al 17 ottobre riunisce a Villa Erba di Cernobbio istituzioni, operatori e mondo della ricerca provenienti da tutto il mondo per discutere di innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione. Il 17 ottobre Villa Erba ospiterà una giornata interamente dedicata alle Startup Innovative, un’occasione per favorire nuove opportunità e valorizzare le idee. Moov, società nata per innovare nel mondo della mobilità e dell’insurtech mobility, sarà protagonista della sessione tematica “Mobility Networks and Infrastructure” con inizio alle 9.10. Un tavolo di esperti commenterà e interagirà sui progetti presentati, accendendo il confronto moderato da Riccardo Luna.

Gabriele Ratti, Ceo e fondatore di Moov, presenterà la proposta innovativa del Gruppo che ha l’ambizione di rendere la mobilità semplice, affidabile e sostenibile sviluppando tecnologie di orchestrazione all’avanguardia, prodotti assicurativi su misura e servizi di mobilità intuitivi.

Moov opera direttamente sul mercato con il marchio Flee e supporta partner e reti di distribuzione che vogliono sviluppare progetti di mobilità attraverso: soluzioni di orchestrazione di mobilità ad alto livello tecnologico; prodotti assicurativi su misura per il mobility che garantiscono massima protezione; modelli di prezzo basati sul consumo e sulle abitudini degli utenti. Moov sarà inoltre presente a ComoLake 2025 con un suo stand presso il Padiglione interamente dedicato alle Startup Innovative, novità di questa terza edizione della manifestazione. All’interno di questo spazio troveranno posto fino a 150-200 realtà emergenti e promettenti – italiane e internazionali – capaci di portare valore, idee e soluzioni all’avanguardia, in un contesto pensato per favorire l’incontro tra innovazione e opportunità di crescita.