Skifidol Italian Brainrot, le sorprese non finiscono! Arriva la terza bustina “All Sport Legends”
Solo il 18 ottobre con Corriere dello Sport–Stadio, una nuova bustina con 5 card esclusive, tra cui una autografata
La collezione Brainrot continua a stupire! Dopo il successo delle prime uscite, arriva in edicola una nuova bustina speciale della serie "All Sport Legends", disponibile da venerdì 18 ottobre solo con Corriere dello Sport–Stadio. All'interno, 5 card inedite, tra cui una autografata, pronte ad arricchire la raccolta di tutti gli appassionati. Un'uscita imperdibile per chi ama le sorprese e vuole completare la propria collezione con nuovi pezzi esclusivi. Non perdere questa occasione: la sfida del collezionismo continua in edicola con Corriere dello Sport – Stadio!