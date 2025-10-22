Halloween Nights a Cinecittà World: il divertimento è diabolico! 666: 6 eventi, 6 aree a tema, fino alle 6 am

Zucche, labirinti, balle di fieno, attrazioni horror, scenografie immersive, show dal vivo, zombie walk ed esperienze spaventose per tutti: fino al 2 novembre prosegue l’Ottobre da Brividi di Cinecittà World. Il clou dell’evento è il 31 ottobre e il 1° novembre: dal mattino fino all’alba nel Parco divertimenti del Cinema di Roma esplodono le Halloween Nights , due serate da paura tra cene a tema, dj set e attrazioni aperte fino a mezzanotte. Croccante, Latino, Western, Hardcore, Revival e Iconico: a Halloween Cinecittà World scatena l’Inferno.

Numeri diabolici per la Notte delle Streghe: non solo un party ma 6 eventi nelle 6 aree tematiche del Parco per ballare fino alle 6 del mattino. Il 31 ottobre Halloween Croccante, una notte fuori dagli schemi con visual immersivi e la musica di dj e producer di fama mondiale come Riva Starr. Per un’esperienza techno estrema arriva Go Hard or Go Hardcore di Rebekah, con una line up internazionale: Mad Dog, Gabber Eleganza e AnD. Mentre la Halloween Street si accende con il ritmo sensuale di Señorita Halloween Night, una noche de fuego tra musica reggaeton e commerciale.

Nel Villaggio del Dead Far West musica, performance e suggestioni horror-western con MEGA – The Last Saloon: gli ospiti diventano protagonisti di un mondo popolato da cowboy zombie e saloon girls. Ma dopo la notte più dark dell’anno, il 1° novembre la festa continua con Halloween Resurrection, il festival musicale più iconico della Capitale, con performer internazionali e Special Guest il rapper Kid Yugi. Per i nostalgici Hit Generation celebra tre decenni di musica 80-2000 con DJ set, ballerini e live karaoke. “Halloween è ormai una festa entrata nel costume italiano, amata da adulti e bambini – dichiara David Tommaso Direttore Generale Cinecittà World - Offriamo agli ospiti un’esperienza ogni anno più ricca e coinvolgente, pensata per tutte le età: dal divertimento spaventosamente mostruoso per i più piccoli a quello più horror e adrenalinico per un pubblico adulto. Il Gran finale sono le Halloween Nights: 6 feste diaboliche per soddisfare tutti i gusti del divertimento, dal mattino fino a notte fonda”.

Tante le novità di Halloween 2025, tra cui il Villaggio Piccoli Brividi con attrazioni a misura di famiglia, come il Labirinto di fieno, il Truccabimbi, la Horror Baby Dance, l’Halloween Magic Show, la Caccia al Tesoro, l’irresistibile Urletto Maledetto e Dolcetto o Giretto. Lungo la Halloween Street, spazio al Cine Halloween con l’Halloween Show, il black carpet al palco ispirato ai capolavori di Tim Burton, da Beetlejuice a Mercoledì, il Cimitero del Cinema e il nuovo Halloween Musical – L’Ultimo Ciak, dove lo spirito inquieto di un regista torna a dare vita a un film horror mai concluso. Per i più temerari, Horror Halloween propone esperienze estreme: la Horror House con scene cult da The Ring a Nightmare, L’Esorcista, Venerdì 13, Saw, Hannibal Lecter e il nuovo Profondo Rosso; la montagna russa indoor Inferno ispirata ai gironi danteschi; il nuovo U571 Missione Zombie, sottomarino infestato da morti viventi e l’inedito Horror Hotel – Il Risveglio, un misterioso ballo in maschera dal finale sorprendente. Tra le nuove attrazioni, il Cinetour Blackout, dove un improvviso blackout nel Museo del Cinema trasforma le statue dei film horror in presenze inquietanti tra luce e buio. Anche Roma World celebra la festa con la Fattoria delle Zucche e i laboratori di intaglio e decorazione, dove ogni bambino può creare e portare a casa la propria zucca personalizzata.