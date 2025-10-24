Le Ragazze del 1960 è un singolo per sempre

Venerdì 24 ottobre “Le ragazze degli anni ’60”, singolo interpretato magistralmente da Angelo Trane, raffinato crooner dalla voce morbida e avvolgente. Atmosfere sospese, sound coinvolgente e suggestivo caratterizzano il brano che richiama quelle calde e suadenti melodie degli anni 60’, ancora oggi così tanto amate.

Un viaggio musicale tra eleganza, dolcezza e fascino senza tempo, dalle tinte in bianco e nero e dalle sensuali sonorità, “Le ragazze del 1960” è una canzone potente che arriva dritta al cuore con disarmante dolcezza.

Il testo porta la firma di Carla Vistarini, autrice di canzoni storiche scritte per artisti come Ornella Vanoni (La voglia di sognare), Mina (Buonanotte, Buonanotte), Renato Zero, Mia Martini (La nevicata del ‘56), Patty Pravo, Riccardo Fogli o Amedeo Minghi. La musica è di Franco Micalizzi, direttore d’orchestra, arrangiatore e celebre compositore di colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano, tra cui Lo chiamavano Trinità, Roma a mano armata Napoli violenta, L’ultima Neve di Primavera.

“Le ragazze del 1960” è un omaggio alle donne, ispirata all’Italia della Dolce Vita, la canzone celebra la femminilità la sua grazia ed eleganza. Tributo a un’epoca in cui si ballava e ci si guardava negli occhi:

“La musica deve continuare ad essere un linguaggio universale di emozioni condivise - sottolinea Franco Micalizzi - perché solo dando voce ai sentimenti possiamo davvero toccare il cuore di chi ascolta”.

Angelo Trane, cantante pianista e sassofonista tra i più apprezzati della scena musicale italiana , reduce dal successo televisivo del programma estivo di Rai 2 che lo ha visto protagonista per tutta la stagione, con la sua versatilità e il suo charme conduce l’ascoltatore in un mondo di bellezza autentica che fa bene al cuore.