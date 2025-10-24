Mobilità: Flee apre il suo nuovo store nella metropolitana di Milano

Flee, l’ecosistema di mobilità innovativa del Gruppo Moov, sceglie il cuore di Milano per presentarsi al pubblico: presso la fermata della metropolitana Cadorna, sarà aperto - per due mesi - uno store esperienziale pensato per avvicinare i visitatori al mondo del noleggio a lungo termine, in modo diretto e interattivo.

All’interno dello spazio, attivo tutti i giorni, i cittadini potranno scoprire l’offerta Flee con il supporto di assistenti dedicati, richiedere preventivi e ricevere informazioni e vivere attività di engagement, come gadget esclusivi e iniziative. Tra queste, delle sessioni di corsi di yoga di 30 minuti all’interno dello store: un momento di serenità e di distacco dalla frenesia della vita quotidiana, un modo flessibile per affrontare la giornata, che è anche uno dei “manifesti” della proposta Flee, che permette ai clienti di disfarsi dello stress legato alla mobilitàaffidandosi a una formula semplice, flessibile e sostenibile.

Lo store sarà inoltre occasione per accedere a offerte speciali, pensate per chi sceglierà di visitare lo spazio. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Restore, rappresenta un nuovo modo di raccontare e far conoscere il brand, portandolo direttamente nelle strade di Milano e creando un contatto immediato con le persone.