Lezioni di yoga contro il logorio quotidiano

Un momento di pausa dalla frenesia quotidiana, in uno dei principali snodi della metropolitana cittadina. A Milano Cadorna, all’interno dello store Flee (marchio di noleggio a lungo termine) c’è chi – tappetino al seguito e abiti comodi indosso – si ferma a fare yoga tutti i mercoledì pomeriggio insieme a Giada, insegnante con oltre 10 anni di pratica tra Milano e Hong Kong. Le lezioni, della durata di un’ora, si tengono alle 18.30, fra la curiosità di migliaia di passeggeri delle linee rossa e verde che a quell’ora transitano per Cadorna. L’incasso dei biglietti della lezione, che ha un costo di 5 euro, viene devoluto per intero a Fondazione Heal, che sostiene la ricerca sui tumori cerebrali pediatrici e altre patologie complesse.