Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lezioni di yoga contro il logorio quotidiano

Lezioni di yoga contro il logorio quotidiano

All'interno dello store Flee nella metropolitana Cadorna a Milano pausa di sport contro lo stress tutti i mercoledì pomeriggio.
1 min

Un momento di pausa dalla frenesia quotidiana, in uno dei principali snodi della metropolitana cittadina. A Milano Cadorna, all’interno dello store Flee (marchio di noleggio a lungo termine) c’è chi – tappetino al seguito e abiti comodi indosso – si ferma a fare yoga tutti i mercoledì pomeriggio insieme a Giada, insegnante con oltre 10 anni di pratica tra Milano e Hong Kong. Le lezioni, della durata di un’ora, si tengono alle 18.30, fra la curiosità di migliaia di passeggeri delle linee rossa e verde che a quell’ora transitano per Cadorna. L’incasso dei biglietti della lezione, che ha un costo di 5 euro, viene devoluto per intero a Fondazione Heal, che sostiene la ricerca sui tumori cerebrali pediatrici e altre patologie complesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie