Roma accoglie l’Associazione Europea delle Vie Francigene per la sua Assemblea Generale

Nel cuore dell’Anno Giubilare, sarà Roma ad accogliere l’Assemblea Generale autunnale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), in programma dal 6 all’8 novembre 2025. Tre giornate dedicate al confronto internazionale, alla valorizzazione dei territori e alla promozione del turismo sostenibile, in un contesto unico e simbolico per l’intero itinerario francigeno. Dopo il successo dell’assemblea primaverile nella città di Troyes (Grand Est) – che ha segnato il traguardo dei 250 membri istituzionali – la rete AEVF torna a riunirsi nella Città Eterna, luogo di arrivo e cuore spirituale della Via Francigena, per proseguire i lavori strategici e condividere nuove prospettive di cooperazione europea. L’evento dell'Assemblea Generale, che si svolgerà presso il Museo dell’Ara Pacis venerdì 7 novembre pomeriggio, è organizzato dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), con il contributo di Roma Capitale e città Metropolitiana di Roma Capitale, attraverso il progetto “Cammini verso Roma-Giubileo 2025”.

La seconda assemblea del 2025 rappresenta un momento di sintesi e rilancio per tutte le realtà che gravitano attorno all’itinerario europeo di Sigerico. Tra i temi principali in agenda: Accoglienza nuovi soci e amici; Lo stato di avanzamento della candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO; Il Piano Strategico AEVF 2026–2028; La condivisione delle progettualità territoriali nei cinque Paesi attraversati dal cammino; La consegna del Premio Francigena, dedicato alle buone pratiche dello scorso anno. Sul fronte internazionale, riflettori puntati su DETOUR, il primo progetto europeo interamente dedicato allo sviluppo del turismo sostenibile attraverso il sostegno alle PMI lungo la Via Francigena e i cammini nel Mediterraneo. Inoltre, verrà presentato il progetto europeo Erasmus Sport HIKE4ALL, che riguarda l’inclusione sulla Via Francigena e su altri 5 itinerari culturali europei. Innovazione e comunicazione al centro dei lavori Spazio anche alla nuova strategia digitale dell’Associazione, con il focus sul nuovo portale web e nuova app ufficiale della Via Francigena, strumenti centrali per pellegrini, operatori e stakeholder. “Quasi al termine di un anno di intensa attività di valorizzazione e promozione dei Cammini storici di grande percorrenza che arrivano a Roma, assume un particolare significato che sia la Capitale d’Italia e città simbolo della cristianità ad ospitare l’Assemblea Generale di AEVF proprio in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica.

L’evento internazionale, oltre che dare prestigio all’amministrazione capitolina sarà un’importante vetrina per il lavoro svolto e un prezioso momento di confronto e di stimolo per proseguire sempre meglio nell’impegno intrapreso, con l’obiettivo di rendere Roma una meta attrattiva, ospitale ed accogliente per i tanti pellegrini e appassionati che arrivano a piedi o in bicicletta da tutte le parti del mondo”, afferma Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale che venerdì porterà all’Assemblea il saluto della città. Il programma dell’Assemblea AEVF 2025, rivolta a soci e amici Giovedì 6 novembre – Accoglienza dei Soci e Amici AEVF e cena di networking Venerdì 7 novembre – In mattinata, visita guidata ai Musei Capitolini o, in alternativa, l’atelier partecipativo “Immaginiamo la Via Francigena di domani” presso Palazzo Valentini. Alle ore 12:30 light lunch all’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, dove alle 13:45 inizierà la registrazione dei partecipanti e l’Assemblea Generale (14:30–18:00), con servizio di interpretariato in italiano, inglese e francese.

La giornata si concluderà con una cena conviviale alle ore 20:00, offerta da Regione Lazio. Sabato 8 novembre – Sono previsti due importanti eventi: Udienza Papale riservata a Soci e Amici; passeggiata di circa 4 km lungo la Via Francigena sulla variante ciclopedonale Monte Mario-Monte Ciocci, attraverso il ponte rinnovato che porta alla Passeggiata del Gelsomino, con arrivo a San Pietro. Un programma intenso che ribadisce il ruolo della Via Francigena come simbolo di dialogo, accoglienza e cooperazione internazionale nel cuore dell'Europa.