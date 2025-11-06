Il “MedFilm Festival” sbarca a Riano: Proiezione Speciale di "Familia"

Riano (RM), – Il cinema di impegno sociale e culturale arriva a Riano. Il Comune avrà l'onore di ospitare un evento speciale della 31ª edizione del “MedFilm Festival” , la storica rassegna nata nel 1995 con l’obiettivo di diffondere il cinema mediterraneo ed europeo .

La manifestazione, riconosciuta per il suo impegno nella promozione del dialogo interculturale, della tutela dei diritti umani, dell’educazione e della lotta al razzismo e alla xenofobia, farà tappa a Riano sabato 15 novembre, alle ore 18.30, presso il prestigioso Palazzo Baronale.

L’evento clou della serata sarà la proiezione di “Familia” del regista F. Costabile.

Ispirato all’autobiografia di Luigi Celeste, il film è un’opera toccante e necessaria che affronta il delicato e urgente tema della violenza domestica, raccontando la storia di una famiglia calabrese segnata dall’assenza prima, e dal ritorno poi, di un padre violento.

L'opera ha riscosso un notevole successo di critica, collezionando ben otto candidature ai David di Donatello 2025 – vincendo il premio nella categoria “Miglior attore non protagonista” – e cinque candidature ai Nastri d'argento.

Il Comune di Riano invita calorosamente i cittadini a partecipare numerosi a questa importante occasione di riflessione e cultura.