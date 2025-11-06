Il Prefetto di Verona incontra la delegazione della Fondazione Insigniti OMRI

Il Prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha ricevuto una delegazione della Fondazione Insigniti OMRI composta da membri della provincia di Verona, accompagnati dal Presidente del Comitato Provinciale, Cav. Massimo Castellani. L’incontro, tenutosi in un clima cordiale e istituzionale, ha rappresentato un momento significativo di confronto sulle tematiche sociali e istituzionali di maggiore rilievo per il benessere delle nuove generazioni.



Alla delegazione hanno partecipato alcuni campioni dello sport aderenti alla Fondazione, tra cui la Comm. Xenia Francesca Palazzo, medaglia d’oro nel nuoto paralimpico, insieme a rappresentanti del mondo scolastico e istituzionale, come il Cav. Anna Maria Farina, Dirigente scolastico, il Gr. Uff. Pietro Rognini, Dirigente Generale d’Industria, e il Cav. Arturo Alberti. Altri grandi campioni, come il Gr. Uff. Sara Simeoni, i Comm. Klaus Di Biasi, Giorgio Cagnotto e l’Uff. Michela Brunelli, non hanno potuto partecipare, perché impegnati nelle rispettive attività.



Nel corso dell’incontro sono state affrontate tematiche cruciali per lo sviluppo dei giovani, con particolare attenzione alle necessità di modelli comportamentali positivi, alla comunicazione tra generazioni e alla promozione del rispetto dei valori civici e della cultura del merito.



Particolare rilievo è stato dato anche alla promozione dei principi costituzionali, del rispetto dei simboli della Repubblica — tra cui Tricolore e Inno Nazionale — e al rafforzamento del triangolo educativo famiglia-scuola-sport come strumenti fondamentali per la crescita equilibrata dei cittadini di domani.



A conclusione la delegazione ha consegnato al Prefetto Martino un piatto in ceramica di Grottaglie, realizzato in occasione del secondo anniversario della Fondazione, celebrato a Taranto dal 2 al 5 ottobre 2025. Il dono simboleggia l’impegno della Fondazione nella valorizzazione delle eccellenze del territorio e nella loro messa al servizio della collettività. L’incontro conferma l’importante ruolo dei Comitati Provinciali della Fondazione Insigniti OMRI nel promuovere iniziative culturali, sociali e civiche che pongano al centro le future generazioni e il valore del merito.



