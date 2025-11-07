Intervista a Christian Lelli, Direttore Marketing Cinecittà Bettini

Per questa stagione il Cinecittà Bettini ha iniziato un nuovo percorso aggiungendo alla propria dirigenza Christian Lelli nelle vesti di Direttore Marketing. Il nuovo arrivato ha mostrato tutto il suo stupore nel constatare la situazione critica del settore nelle squadre dilettantistiche: “Io vengo dal mondo dell’impresa e dell’editoria, sono principalmente un direttore marketing e management di multinazionali. Da un anno e mezzo mi sono avvicinato al mondo Cinecittà Bettini accompagnando mio figlio e ho scoperto che a livello dilettantistico la figura del direttore marketing è pressoché assente, quando invece ci sono le potenzialità vastissime. Paradossalmente le università, sia private che pubbliche, stanno aumentando l’offerta di corsi riguardo questo tema, ma le società non sfruttano un aspetto così importante che potrebbe far aumentare loro anche gli introiti. Ci sono strutture, anche storiche, che rifanno campi spendendo tanti soldi e poi però non lo comunicano. Come fai a rientrare dell’investimento se non lo pubblicizzi? Da qui nasce la proposta alla società di iniziare questo percorso. Visitare società anche storiche di Roma e vedere la noncuranza nei confronti del settore del marketing mi ha sorpreso molto”.



Lelli ha poi proseguito entrando più nel dettaglio spiegando in cosa consiste il lavoro del direttore marketing di una società: “Questa è una generazione che ha tante possibilità di studiare determinati argomenti e sta andando avanti, quindi è giusto che abbia terreno fertile per fare esperienza e crescere, anche perché non entri nel marketing della Juventus appena uscito dall’università. C’è tanto bisogno della figura di un direttore marketing in una società calcistica, e lo stesso vale anche per quelle dilettantistiche. Il brand è tutto. La fortuna che molte squadre hanno rispetto ai club di Serie A è lo stadio di proprietà: significa avere una propria struttura su cui lavorare a 360 gradi. L’assenza di queste figure non permette di aumentare i ricavi quindi si cerca sempre un qualcosa in più come il ristorante o cose simili. Il lavoro da fare è duplice: a livello interno dobbiamo mantenere i tesserati in società, all’esterno arricchire la nostra immagine. Questo poi ti porta ricavi che ti permettono di rientrare degli investimenti di cui parlavamo prima. Se vuoi che ti si avvicinino realtà importanti devi affiancarti a realtà importanti, spesso ne basta anche solo una. Questo è lo scoppio che si cerca di innescare in una società, sia essa sportiva o non, l’equazione del marketing resta la stessa: bisogna studiare il settore per legarlo al target di riferimento e ci riescono solo i manager che hanno studiato e capito cos’è il marketing. Oggi vedo che il calcio a grandi livelli va sempre di più verso questo livello: il direttore sportivo non è più la figura di 30 anni fa, oggi è un manager, deve sapere di finanza, sono gli scout che gli propongono i giocatori mentre lui si occupa di altro. Per questo i giovani cercano di formarsi in questo senso”.



Andando più nel dettaglio, il direttore marketing ha spiegato cosa ha visto di speciale nella sua nuova società: “Il Cinecittà Bettini ha delle potenzialità assurde. Una società che poggia su un quartiere di 400 mila abitanti parte già avvantaggiata, per di più sei al centro di Roma. Un altro aspetto è certamente la struttura: non ne esistono tante così grandi. Ci sono i campi sportivi rifatti da poco, corredati poi dai campi di padel, dalla boxe, la ristorazione, la piscina. Ovviamente il core business deve restare il calcio secondo me. Quello che la società stava facendo da un po’ di tempo, e che sicuramente farà adesso, è comunicare tutto questo all’esterno. Anche sul calcio femminile, ad esempio, potrebbero esserci delle sorprese importanti a breve. La cosa cruciale è comunicare attraverso i principali organi di stampa per farci conoscere dal maggior numero di persone possibile, perché quello crea interesse nel pubblico. I livelli della comunicazione devono esserci tutti, sia quelli necessari, che quelli che servono ad innalzare l’immagine”.