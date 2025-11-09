Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Da Catania a Roma, il sogno di Pierluigi Santoro vola fino in Messico

Pierluigi Santoro, giovane catanese trasferitosi a Roma per motivi di studio, ha trasformato la sua grande passione per il ballo in una vera e propria professione, costruendo passo dopo passo un percorso artistico di rilievo. La danza non è stata per lui soltanto disciplina e allenamento, ma anche identità, determinazione e visione


Oggi Santoro è considerato un ballerino e performer di livello, capace di distinguersi sulle piste italiane e internazionali. Nel corso degli anni ha affiancato alla danza anche la sua attività: molti atleti, anche nomi noti dell’ambiente caraibico e latino, indossano le sue creazioni sartoriali pensate su misura per esaltare movimento ed espressività. Un talento doppio, quello di chi non solo balla, ma interpreta, studia e crea.

Dopo numerose vittorie e riconoscimenti in diverse competizioni nazionali e internazionali, per Pierluigi Santoro si apre ora una nuova sfida: il prossimo dicembre volerà in Messico per partecipare al Campionato mondiale di danze Caraibiche EUROSON LATINO, nella categoria professionisti in una delle competizioni più prestigiose del settore. Un traguardo che rappresenta insieme un punto d’arrivo e un nuovo inizio.

« Sono orgoglioso di poter confrontarmi con tantissimi atleti» – racconta SantoroÈ una grande occasione per crescere, imparare e portare con me un pezzo della mia storia. La danza è vita, disciplina e condivisione. 
Un giovane talento che parte, ma non dimentica le sue radici: una Sicilia che resta cuore, una Roma che è diventata casa, e una pista internazionale che ora lo aspetta.

