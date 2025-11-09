Da Catania a Roma, il sogno di Pierluigi Santoro vola fino in Messico

Oggi Santoro è considerato un ballerino e performer di livello, capace di distinguersi sulle piste italiane e internazionali. Nel corso degli anni ha affiancato alla danza anche la sua attività: molti atleti, anche nomi noti dell’ambiente caraibico e latino, indossano le sue creazioni sartoriali pensate su misura per esaltare movimento ed espressività. Un talento doppio, quello di chi non solo balla, ma interpreta, studia e crea.

Dopo numerose vittorie e riconoscimenti in diverse competizioni nazionali e internazionali, per Pierluigi Santoro si apre ora una nuova sfida: il prossimo dicembre volerà in Messico per partecipare al Campionato mondiale di danze Caraibiche EUROSON LATINO, nella categoria professionisti in una delle competizioni più prestigiose del settore. Un traguardo che rappresenta insieme un punto d’arrivo e un nuovo inizio.

« Sono orgoglioso di poter confrontarmi con tantissimi atleti» – racconta Santoro – È una grande occasione per crescere, imparare e portare con me un pezzo della mia storia. La danza è vita, disciplina e condivisione.

Un giovane talento che parte, ma non dimentica le sue radici: una Sicilia che resta cuore, una Roma che è diventata casa, e una pista internazionale che ora lo aspetta.