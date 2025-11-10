Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
HEAD in edicola con il Corriere dello Sport–Stadio. Nato per Torino. Pensato per restare

In edicola dal 14 novembre lo zainetto HEAD in esclusiva solo con il Corriere dello Sport–Stadio
Il grande tennis torna protagonista a Torino con gli ATP Finals 2025, e per celebrare l’evento Corriere dello Sport–Stadio lancia un’edizione esclusiva dedicata a tutti gli amanti dello sport: lo zainetto HEAD Realizzato in collaborazione con uno dei marchi simbolo del tennis internazionale, lo zainetto è pratico, leggero e resistente, perfetto da portare sempre con sé, dentro e fuori dal campo. Con il suo design moderno e i colori ispirati all’energia della competizione, rappresenta non solo un omaggio alla passione sportiva che ci unisce, ma anche un oggetto da utilizzare ogni giorno — a scuola, in palestra o nel tempo libero. Nato per lo sport, ideale per ogni avventura.

Disponibile in edicola dal 14 novembre, in esclusiva solo con il Corriere dello Sport–Stadio. Non lasciarti scappare questa occasione: porta con te lo spirito degli ATP Finals Torino 2025!

