HEAD in edicola con il Corriere dello Sport–Stadio. Nato per Torino. Pensato per restare

Il grande tennis torna protagonista a Torino con gli ATP Finals 2025, e per celebrare l’evento Corriere dello Sport–Stadio lancia un’edizione esclusiva dedicata a tutti gli amanti dello sport: lo zainetto HEAD Realizzato in collaborazione con uno dei marchi simbolo del tennis internazionale, lo zainetto è pratico, leggero e resistente, perfetto da portare sempre con sé, dentro e fuori dal campo. Con il suo design moderno e i colori ispirati all’energia della competizione, rappresenta non solo un omaggio alla passione sportiva che ci unisce, ma anche un oggetto da utilizzare ogni giorno — a scuola, in palestra o nel tempo libero. Nato per lo sport, ideale per ogni avventura.



Disponibile in edicola dal 14 novembre, in esclusiva solo con il Corriere dello Sport–Stadio. Non lasciarti scappare questa occasione: porta con te lo spirito degli ATP Finals Torino 2025!

© RIPRODUZIONE RISERVATA