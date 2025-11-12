Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Il Tg più visto è il Tg1 delle 20.00 con 4,6 milioni di ascolti giornalieri: in crescita del +2,6% sui due semestri analizzati

Il primo semestre del 2025 si chiude con una conferma: Rai si mantiene leader del panorama televisivo italiano
Il primo semestre del 2025 si chiude con una conferma: Rai si mantiene leader del panorama televisivo italiano, sia nel prime time sia nell'intera giornata. Il Tg1 delle 20 è stato il telegiornale più visto con quasi 4,6 milioni di ascolti giornalieri, +2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, seguito dal Tg5 delle 20 con 3,4 milioni di telespettatori (-7,1%). E' quanto emerge dall'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Agcom. Al terzo posto, con 2,2 milioni di telespettatori, troviamo il TgR, edizione dedicata prevalentemente a temi dell'informazione locale, che presenta un andamento negativo rispetto ai primi sei mesi del 2024 (-2,2%), così come il telegiornale edito sempre da Rai 3 (con contenuti informativi prevalentemente di interesse a livello nazionale) che ottiene 1,7 milioni di ascolti (-1,4%).

Per quanto riguarda gli altri Tg serali di MFE/Mediaset, andamenti positivi si riscontrano sia per gli ascoltatori di Studio Aperto delle 18:30, che passano da 480 mila a 543 mila (+13,1% su base annua), sia per gli ascolti del Tg4 delle 19:00 che passano da 506 a 623mila spettatori giornalieri circa (+23,1%).

Anche gli spettatori del Tg La7 crescono su base annua, passando da 1,2 a 1,3 milioni (+7,6%). Anche per i principali canali "all news" (Rai News 24, TGcom24 e Sky Tg24), si riscontra una dinamica negativa su base annua del pubblico considerando le diverse fasce orarie, con la sola eccezione delle fasce 12-15 e 20:30-22:30, rispettivamente per TgCom24 e Sky Tg24, che registrano una crescita del +6,6% e +4,9% e del +11% e +11,4%.

Si osservano cali significativi nella fascia oraria 7-9, in particolare per Rai News 24, in diminuzione del 12,9%. Una dinamica negativa più marcata per Rai News 24 si registra anche nel prime time 20:30 - 22:30 (10,1%). Nei primi sei mesi del 2025, Rai News 24 risulta il canale più seguito nella fascia7-9, mentre TgCom24 prevale nelle altre fasce orarie analizzate. 

