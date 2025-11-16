Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
"Le vie dell'acqua", uno speciale Tg1 per raccontare di un bene primario che rischia di scomparire

"Le vie dell'acqua", uno speciale Tg1 per raccontare di un bene primario che rischia di scomparire

In onda su Rai 1 domenica 16 novembre a mezzanotte
2 min

La cerchiamo persino nello spazio come sicuro indizio di vita, ma in Italia ne perdiamo per strada più della metà. Le riserve dei nostri ghiacciai si svuotano e le campagne sono spesso nella morsa della crisi idrica. L’acqua, “l’oro blu”. In Italia ne consumiamo 130 miliardi di metri cubi ogni anno. E nonostante il nostro Paese sia al terzo posto in Europa per la grande disponibilità di acqua e al primo posto per l’utilizzo, gli impianti di distribuzione continuano ad essere in perdita.

Il viaggio di Patrizia Angelini a Speciale Tg1 ripercorre proprio “Le vie dell’acqua”, seguendo il percorso di un bene primario che rischia di scomparire. Un patrimonio da tutelare, ma anche da riscoprire, valorizzando antichi sistemi di raccolta che possono ancora essere utili, in un’ottica che utilizzi le risorse nel rispetto dell’ambiente: dai laghi vulcanici del Lazio con i loro acquedotti, alle fonti rinnovabili di Ischia, fino alle cisterne umbre e ai pozzi arabi siciliani.

L’anno prossimo l’Italia si dovrà uniformare alle normative europee in materia di sostanze nocive persistenti nell’acqua potabile: il nostro, infatti, è tra i Paesi più attenzionati per l’alta concentrazione di impianti industriali presenti sul territorio. Con il montaggio di Antonio Manduca e le ricerche immagini di Barbara Di Benedetto e Giovanna Crispino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS