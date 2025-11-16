"Le vie dell'acqua", uno speciale Tg1 per raccontare di un bene primario che rischia di scomparire

La cerchiamo persino nello spazio come sicuro indizio di vita, ma in Italia ne perdiamo per strada più della metà. Le riserve dei nostri ghiacciai si svuotano e le campagne sono spesso nella morsa della crisi idrica. L’acqua, “l’oro blu”. In Italia ne consumiamo 130 miliardi di metri cubi ogni anno. E nonostante il nostro Paese sia al terzo posto in Europa per la grande disponibilità di acqua e al primo posto per l’utilizzo, gli impianti di distribuzione continuano ad essere in perdita.