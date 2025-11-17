Maxi Card “Skifidol Italian Brainrot”, per la prima volta in edicola solo con il Corriere dello Sport–Stadio
Dal 22 novembre la collezione Skifidol Italian Brainrot torna protagonista in una veste mai vista prima: arrivano in edicola le Maxi Card in un formato tutto nuovo, un’esclusiva del Corriere dello Sport–Stadio
Una novità assoluta per i fan della serie: i soggetti più amati di Brainrot diventano grandi, iconici e da collezionare, perfetti da appendere o conservare. I 3 soggetti disponibili, tutti in uscita unica e contemporanea, sono: Bungoletti Spaghettini, Marranzana Bam Bam, Trippi Troppi Una collezione pensata per chi ama l’estetica virale, colorata e irriverente che ha reso skifidol italian Brainrot un fenomeno della cultura pop contemporanea. In edicola dal 22 novembre fino ad esaurimento scorte, in esclusiva solo con il Corriere dello Sport–Stadio.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie