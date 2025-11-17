Maxi Card “Skifidol Italian Brainrot”, per la prima volta in edicola solo con il Corriere dello Sport–Stadio

Una novità assoluta per i fan della serie: i soggetti più amati di Brainrot diventano grandi, iconici e da collezionare, perfetti da appendere o conservare. I 3 soggetti disponibili, tutti in uscita unica e contemporanea, sono: Bungoletti Spaghettini, Marranzana Bam Bam, Trippi Troppi Una collezione pensata per chi ama l’estetica virale, colorata e irriverente che ha reso skifidol italian Brainrot un fenomeno della cultura pop contemporanea. In edicola dal 22 novembre fino ad esaurimento scorte, in esclusiva solo con il Corriere dello Sport–Stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA