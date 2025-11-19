Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
A Cristian Brocchi il Premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”

Per un progetto sul calcio giovanile come cammino educativo ed umano
1 min

L'ex calciatore Cristian Brocchi ha ricevuto il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport, nato da un'idea della giornalista Gaia Simonetti con USSI Toscana e l'Associazione Cor et Amor, per un progetto che è un invito a guardare al calcio giovanile come un cammino educativo e umano.

Brocchi, oggi voce autorevole del calcio formativo italiano ed allenatore, ha costruito un esempio di calcio giovanile che mette al centro i ragazzi con la consapevolezza che attraverso lo sport i giovani possono intraprendere un percorso di crescita sociale.

Con il podcast "Brocchi si nasce, campioni si diventa” descrive attraverso la sua esperienza la visione educativa dello sport, condivisa con professionisti che lo hanno accompagnato ed altri che ha conosciuto nel suo percorso professionale. 

La serie podcast è un invito a riconoscere il valore di ogni singolo percorso e il ruolo fondamentale che il calcio può avere nel costruire un futuro più inclusivo. Un’idea sposata da Dr Podcast – Audio Factory, disponibile online su Spotify e YouTube.

Il progetto si compone di nove episodi e si rivolge a genitori, educatori, dirigenti e ragazzi.

La consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è avvenuta negli studi di Sky Sport. Brocchi ha ricevuto il riconoscimento da Chiara Castellani, Vicepresidente Cor et Amor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

