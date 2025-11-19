Al Vulcano Buono di Nola (Napoli) si riaccende il Natale

Al Vulcano Buono di Nola (Napoli), il 15 novembre, si è accesa la magia del Natale con la terza edizione di Christmas Dreams . Fino al 6 gennaio la struttura progettata da Renzo Piano sarà un grande villaggio natalizio : un luogo dove emozioni, tradizione e divertimento si incontrano.

L’Arena centrale sarà il cuore pulsante delle festività con la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio – aperta fino al 15 febbraio – le giostre e le casette dei giochi tipici. A dominare la scena, un maestoso albero di Natale di 15 metri e la slitta con le renne, tra le attrazioni più amate e “instagrammabili” del periodo. All’interno della galleria commerciale, l’atmosfera sarà resa unica dai mercatini artigianali, dove i visitatori potranno scoprire idee regalo e prodotti della tradizione.

Grande attesa anche per la “Babbo Natale Experience”, un percorso immersivo di oltre 2000 mq e 10 stanze, che riproduce quella che è stata definita la fabbrica segreta dei giocattoli, pensato per far vivere ai più piccoli la magia del Natale in prima persona. Non mancheranno altre simpatiche attrazioni come gli spettacoli del teatro dei burattini di Mario Ferraioli, appuntamento amatissimo dalle famiglie, e i laboratori creativi natalizi per tutta la famiglia.

In piazza Capri, infine, il Natale sarà animato da una rassegna di spettacoli gratuiti con artisti di strada, musica e intrattenimento per grandi e piccini. “Ogni anno il periodo natalizio rappresenta per noi un momento speciale - comunica l’Amministratore Delegato Francesco Furino - in cui il Vulcano Buono si riempie di luci, emozioni e condivisione. Anche quest’anno abbiamo voluto creare un’atmosfera capace di far sognare grandi e piccoli, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti che uniscono divertimento, tradizione e spirito di comunità. Il grande affetto del nostro pubblico ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta: nel solo mese di dicembre scorso, il Vulcano Buono ha accolto oltre un milione di visitatori e quest’anno puntiamo ad afflussi ancora maggiori. Il nostro impegno è quello di rendere questo luogo sempre più vivo, sicuro e accogliente, un punto d’incontro dove le persone possano ritrovare il piacere dello stare insieme, scoprire nuove emozioni e vivere la magia del Natale in tutta la sua intensità”.