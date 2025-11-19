"Neanche con una rosa", il progetto Acsi contro la violenza sulle donne

In vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche ACSI scende in campo. “Neanche con una rosa” è infatti il progetto contro la violenza di genere che l'Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) presenterà il 26 novembre, presso la Sala Tevere della Regione Lazio. L’incontro, in sinergia con istituzioni, associazioni, operatori ed esperti del settore, intende mettere al centro il tema della prevenzione culturale ed educativa, partendo dai luoghi di formazione: scuole, palestre, associazioni sportive e realtà sociali. “Neanche con una rosa” affronta la violenza di genere come responsabilità collettiva, coinvolgendo attivamente sia uomini sia donne in un percorso di sensibilizzazione, informazione e formazione. Il progetto prevede incontri con psicologi, operatori delle forze dell’ordine, formatori specializzati e maestri di autodifesa, oltre alla distribuzione di materiali informativi dedicati.

L'obiettivo dell'ACSI "non è solo fornire strumenti di difesa, ma soprattutto promuovere una cultura del rispetto reciproco, del consenso e delle relazioni sane. La prevenzione è la strada maestra per ridurre la violenza e costruire una società più equa e sicura”. L’appuntamento del 26 novembre rappresenta un momento di dialogo e confronto tra istituzioni e mondo associativo, all’interno di un percorso che ACSI sta portando avanti su tutto il territorio nazionale per contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, dedicato all’uguaglianza di genere.