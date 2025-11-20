"45° Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award", lunedì 24 novembre la conferenza stampa di presentazione

Il festival prevede una vera e propria “Settimana del Cinema Sportivo” che avrà luogo ai Cantieri Culturali alla Zisa - Officine Ducrot, con ingresso gratuito su prenotazione (fino ad esaurimento posti) e vede in lizza 93 produzioni finaliste, provenienti dai cinque continenti. I film nominati si contenderanno gli ambiti Paladini d’Oro, consegnati durante la serata di gala che si terrà domenica 7 dicembre al Teatro Politeama di Palermo e verrà trasmessa in differita su RaiSport. Tra i premiati di questa edizione Tania Cagnotto e Roberto Lipari. L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospiterà rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo 2026.

Il "Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award" ha il sostegno di Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Palermo, Comune di Palermo. La manifestazione, inoltre, ha il patrocinio di Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Italiana Pallavolo, CONI - Comitato Regionale Sicilia, Federazione Medico Sportiva Italiana - AMS Palermo, Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, Corpo Consolare Palermo.

Numeri da record

L’evento ha la partnership del, che ha inserito il festival nel calendario delle celebrazioni per il. Dal 1° al 7 dicembre il festival ospiterà, ai Cantieri Culturali alla Zisa - Officine Ducrot, la mostra fotografica “Palermo 125”, organizzata dal Palermo FC con il sostegno del Comune di Palermo e l’allestimento dell’associazione Ruber Contemporanea. Un pink carpet che ripercorre i 125 anni di storia del Club rosanero, con alcune delle foto più iconiche della storia del Palermo e di Palermo. La manifestazione si avvale della media partnership del. Allaparteciperanno i rappresentanti delle Istituzioni e del Palermo FC, il presidente e la direttrice artistica del festival,, l’attore

Anche per questa edizione si sono registrati numeri da record: 40, infatti, sono le nazioni partecipanti, 150 film in concorso, 90 cortometraggi, 60 lungometraggi, 60 film olimpici, 30 film paralimpici, 60 football film. Le produzioni che hanno ottenuto le nomination si contenderanno i Paladino d’Oro - Don Pratelli Award per le seguenti sezioni: Film olimpici, paralimpici, Football film e E-Sport Film con la novità dell’AI Film Award e Motor Film. Saranno assegnati inoltre le statuette per la miglior fotografia, miglior sound-mixing, miglior sceneggiatura, miglior documentario, miglior montaggio, miglior regia, miglior attore/attrice, Social Award (best Trailer) e per l’Altro Cinema (Premio speciale “Vito Maggio”).

La settimana del cinema sportivo

La “Settimana del Cinema Sportivo” prevede, ai Cantieri Culturali alla Zisa - Officine Ducrot, le proiezioni dei film finalisti, i meeting “Incontri di Cinema e Sport”, con registi, produttori e personaggi dello sport, la tavola rotonda “Cinema, Sport e Salute”, coordinata dalla FMSI Palermo, e la mostra fotografica “Cinema & Sport”, che celebra il 45° anniversario del festival con le immagini dei momenti salienti della storia della kermesse. Il festival è organizzato dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, presieduta da Roberto Oddo, e con la direzione artistica e la produzione esecutiva di Stefania Tschantret, CEO di Oblivion Production, società che si occupa di produzione cinematografica, documentari, format tv, video musicali e organizzazione eventi.

Protagonisti del passato

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award è nato nel 1979 a Palermo da una idea di Vito Maggio, giornalista storico della Gazzetta dello Sport, e Sandro Ciotti, icona dei radiocronisti RAI di tutti i tempi. Tra i protagonisti delle passate edizioni, registi del calibro di Tom Gries, Ted Kotcheff, Michael Mann, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Max Nosseck, Wim Wenders, Pupi Avati, Paolo Genovese, Ricky Tognazzi e Luca Barbareschi. Tra i produttori a ricevere l’ambito premio anche Fulvio Lucisano, tra gli attori Lino Banfi, Lucia Sardo, Alessio Vassallo e tra i giornalisti Candido Cannavò, Riccardo Cucchi, Alberto Brandi, Bruno Vespa e tra gli sportivi Ferenc Puskas, Marco Tardelli, Arrigo Sacchi, Marcello Lippi, Angelo Binaghi, Gianni Petrucci, Giancarlo Abete, Gabriele Gravina, Giovanni Malagò, Luca Pancalli e tanti altri.

Le dichiarazioni

"Sarà un'edizione che resterà ancora una volta nella storia - spiega il presidente del festival Roberto Oddo - perché si è elevato ancora di più lo spessore cinematografico delle produzioni in concorso e siamo orgogliosi di avere quest’anno il sostegno di Sicilia Film Commission e la presenza di una giuria Internazionale, da me presieduta, che sarà composta da Stefania Tschantret (Italia, direttore artistico e produttrice cinematografica), Shelby Fuller Elwood (USA, produttrice cinematografica), Ignazio Mannelli (Italia, regista, produttore), Sergei Miroshnichenko (Russia, produttore, Member of the European Film Academy), Hugo Pallete (USA, direttore della fotografia), Salvatore Requirez (Italia, scrittore), Iranmerhr Salimi (IRAN, sceneggiatrice, regista), Ivan Scinardo (Italia, giornalista, Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Sicilia), Alberto Serra (Panama, regista, produttore), Mirko Valenti (Italia, produttore e regista), Lana Verinas (Dubai), produttrice di moda”.

La cerimonia di gala con la consegna dei Paladini d’Oro - Don Pratelli Award si terrà il 7 dicembre prossimo al Teatro Politeama Garibaldi. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente a tutti i momenti della settimana del cinema sportivo, tutte le info su www.paladinodoro.it.