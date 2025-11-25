Al via gli Stati Generali del calcio

L’evento dedicato agli Stati Generali Del Calcio & Le Giornate Professionali Dello Sport apre ufficialmente i battenti nella giornata di martedì 25 novembre presso l’Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo. Sarà una prima giornata ricchissima di protagonisti e di discussioni inerenti all’attualità del sistema calcio-sport italiano.

Si parte alle 9:00, dopo i consueti saluti istituzionali da parte di Donato Alfani, giornalista e Project Manager, nonché presidente del Festival del Calcio Italiano – REVER, con Le Narrazioni dello sport, in cui interverranno Franco Morabito, Presidente Ussi Toscana, Massimiliano Martini, Consigliere Nazionale del Gruppo Ussi Toscana, Alfonso Maria Avagliano, Capo Ufficio Stampa U.S. Salernitana 1919.

A seguire, dalle 10:00 spazio ad un talk dal titolo “Sport tra social e Streaming: il calcio 4.0” in cui prenderanno la parola Antonio Polverino, Co-founder di Calcio in Pillole, Marco La Torre giornalista e ideatore di Calciatori per sbaglio e Andrea Capretti, Vice-Direttore presso Radio Sportiva.

Dalle 11:00 si discuterà della campagna #StopPiracy, che analizza gli effetti pessimi della pirateria audiovisiva, in cui prenderà la parola il Direttore di Amaranto Channel, Luca Caneschi e il Capo Ufficio Stampa del Festival Del Calcio Italiano, Adriano Ancona.

Dalle 12:00 spazio ad una discussione che unisce lo Sport al Marketing Territoriale ed all’organizzazione di grandi eventi: protagonista Federico Scapecchi, Assessore allo Sport della città di Arezzo, insieme a Donato Alfani.

Di seguito, spazio per la pausa pranzo, prima di ripartire, alle ore 16:00, con un talk dedicato ai Diritti Umani e Sportivi, in cui interverranno Lucia Tanti, Vicesindaco con delega alle politiche sociali e sanitarie, famiglia e scuola, Lorenzo Bernardini, Presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo e Alberto Melis, Delegato CONI Arezzo.

Dalle 17:00 una discussione sull’immagine ed il futuro del calcio, che analizza il legame dello sport tra il campo e l’extracampo con il procuratore Andrea D’Amico e con Vincenzo Filetti, docente di Marketing Digitale ed esperto in comunicazione integrata e digitalizzazione.

Chiusura della giornata prevista per le ore 18:00 con un talk dedicato a Sport e Inclusione con la partecipazione del Dott. Matteo Losito, Consigliere della Federazione Italiana Psicologi dello Sport, Andrea Vaglini, Vicepresidente di “Calcio Fair Play Toscana” e Gianluca Liri, ideatore e Responsabile di Calcio Champagne.