Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Al via gli Stati Generali del calcio© ANSA

Al via gli Stati Generali del calcio

Aperti ufficialmente i battenti presso l’Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo
3 min

L’evento dedicato agli Stati Generali Del Calcio & Le Giornate Professionali Dello Sport apre ufficialmente i battenti nella giornata di martedì 25 novembre presso l’Auditorium AIA - Stadio Città di Arezzo. Sarà una prima giornata ricchissima di protagonisti e di discussioni inerenti all’attualità del sistema calcio-sport italiano.

Si parte alle 9:00, dopo i consueti saluti istituzionali da parte di Donato Alfani, giornalista e Project Manager, nonché presidente del Festival del Calcio Italiano – REVER, con Le Narrazioni dello sport, in cui interverranno Franco Morabito, Presidente Ussi Toscana, Massimiliano Martini, Consigliere Nazionale del Gruppo Ussi Toscana, Alfonso Maria Avagliano, Capo Ufficio Stampa U.S. Salernitana 1919.

A seguire, dalle 10:00 spazio ad un talk dal titolo “Sport tra social e Streaming: il calcio 4.0” in cui prenderanno la parola Antonio Polverino, Co-founder di Calcio in Pillole, Marco La Torre giornalista e ideatore di Calciatori per sbaglio e Andrea Capretti, Vice-Direttore presso Radio Sportiva.

Dalle 11:00 si discuterà della campagna #StopPiracy, che analizza gli effetti pessimi della pirateria audiovisiva, in cui prenderà la parola il Direttore di Amaranto Channel, Luca Caneschi e il Capo Ufficio Stampa del Festival Del Calcio Italiano, Adriano Ancona.

Dalle 12:00 spazio ad una discussione che unisce lo Sport al Marketing Territoriale ed all’organizzazione di grandi eventi: protagonista Federico Scapecchi, Assessore allo Sport della città di Arezzo, insieme a Donato Alfani.

Di seguito, spazio per la pausa pranzo, prima di ripartire, alle ore 16:00, con un talk dedicato ai Diritti Umani e Sportivi, in cui interverranno Lucia Tanti, Vicesindaco con delega alle politiche sociali e sanitarie, famiglia e scuola, Lorenzo Bernardini, Presidente del Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo e Alberto Melis, Delegato CONI Arezzo.

Dalle 17:00 una discussione sull’immagine ed il futuro del calcio, che analizza il legame dello sport tra il campo e l’extracampo con il procuratore Andrea D’Amico e con Vincenzo Filetti, docente di Marketing Digitale ed esperto in comunicazione integrata e digitalizzazione.

Chiusura della giornata prevista per le ore 18:00 con un talk dedicato a Sport e Inclusione con la partecipazione del Dott. Matteo Losito, Consigliere della Federazione Italiana Psicologi dello Sport, Andrea Vaglini, Vicepresidente di “Calcio Fair Play Toscana” e Gianluca Liri, ideatore e Responsabile di Calcio Champagne.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS