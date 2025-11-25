Corriere dello Sport.it
Premio Andrea Fortunato dedicato a Igor Protti. Riconoscimento speciale a Giovanni Malagò

Il Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (IS) ospiterà lunedì 1 dicembre la XVI edizione
Il Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (IS) ospiterà lunedì 1 dicembre la XVI edizione del Premio Andrea Fortunato: lo sport è vita, promosso dalla Fondazione Polito in collaborazione con la Fondazione Neuromed. Il Premio, dedicato a Igor Protti, grande campione, rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sul tema della salute nello sport.

Durante l’evento si discuterà dell’adozione del Passaporto Ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che mira a includere anche gli esami ematici e cardiaci tra quelli attualmente previsti come obbligatori per ottenere l’idoneità sportiva.

Saranno approfonditi il valore e l’importanza della prevenzione attraverso il Passaporto Ematico nel corso di un incontro-dibattito moderato dal giornalista Antonio Vuolo, che si concluderà con la consegna dei riconoscimenti a figure di rilievo del mondo della medicina e dello sport.

