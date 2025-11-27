Massimo Gramigni nominato Vicepresidente del Comitato Provinciale di Firenze della Fondazione Insigniti OMRI  

«Il patrimonio di esperienza, di relazioni, di visione e di capacità progettuale di Massimo Gramigni rappresenta una risorsa preziosa per la Fondazione. La sua nomina contribuirà a dare ulteriore impulso alle iniziative volte alla promozione del merito, della cultura e dei valori civili, in piena coerenza con la nostra missione nazionale». Così il Prefetto Francesco Tagliente ha commentato la nomina del Dott. Massimo Gramigni a Vicepresidente del Comitato Provinciale di Firenze.



Il Prefetto Tagliente ha ricordato come, nel corso degli anni, Gramigni abbia sostenuto numerose iniziative istituzionali, mettendo a disposizione strutture, professionalità e risorse, sempre con spirito di servizio. Tra i contributi più significativi, Tagliente ha evidenziato:

- Il supporto alle Fan Zone durante competizioni internazionali a Firenze, garantendo spazi sicuri, servizi di accoglienza e strutture per i tifosi ospiti provenienti dall’estero, comprese aree per cambiarsi e docce, grazie all’apertura del Mandela Forum, contribuendo alla buona riuscita degli eventi e alla serenità delle manifestazioni.

- La collaborazione per il primo rave party controllato in Italia, organizzato presso l’Autodromo del Mugello, concepito per conciliare le esigenze dei giovani con la sicurezza, la prevenzione e il rispetto della legalità, diventando un modello di gestione responsabile di grandi aggregazioni giovanili.



Questi esempi testimoniano il valore aggiunto di Massimo Gramigni: un professionista competente e generoso, capace di collaborare con le istituzioni a beneficio della collettività.



Un professionista che ha costruito la storia dello spettacolo in Toscana



Massimo Gramigni vanta oltre quarant’anni di esperienza nell’organizzazione di eventi culturali, musicali e teatrali, nella gestione di grandi spazi per lo spettacolo e nell’amministrazione di società dedicate alla produzione e promozione artistica, costituite insieme a Claudio Bertini.



La sua carriera inizia alla fine degli anni ’70 con la cooperativa Radio Centofiori, organizzando concerti che hanno segnato la storia della musica dal vivo in Toscana, tra cui Patti Smith, Lucio Dalla, Peter Gabriel, Lou Reed, Simple Minds, Iggy Pop e molti altri. Negli anni successivi alterna il ruolo di tour manager a quello di promotore culturale, contribuendo allo sviluppo di importanti stagioni teatrali e costruendo una rete professionale di alto livello nel mondo dello spettacolo.





Dalla gestione dei grandi spazi fiorentini all’imprenditoria culturale



Gramigni ha contribuito alla valorizzazione dei principali spazi teatrali e culturali della Toscana, tra cui Teatro Tenda, Tuscany Hall, Associazione Nelson Mandela Forum (di cui è Presidente), Teatro Puccini, Teatro Verdi di Firenze tramite Antico Teatro Pagliano S.r.l., Amedeo Modigliani Forum di Livorno, Estate Fiesolana e Festival Musart, veri simboli della produzione culturale regionale.



È socio e amministratore di riferimento in numerose società del settore musicale e teatrale, tra cui PRG S.r.l., Nuovo Box Office, Teatro di Fiesole S.r.l., PalaLivorno SCRL e Civico 69 S.r.l.



Ruoli nazionali e riconoscimenti istituzionali



Nel 1996 è tra i promotori della nascita di Assomusica, di cui è stato Presidente fino al 2001, rappresentando a livello nazionale gli organizzatori degli spettacoli di musica dal vivo e sedendo nel Consiglio di Presidenza dell’AGIS.



Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, insieme a Claudio Bertini. Nel 2023 ha contribuito alla costituzione di AssoConcerti, associazione che oggi rappresenta oltre l’80% dei principali produttori di musica dal vivo in Italia.



Un impegno al servizio della comunità



La nomina di Massimo Gramigni a Vicepresidente del Comitato Provinciale di Firenze rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle attività della Fondazione in Toscana. Il Presidente Tagliente ha sottolineato come la lunga esperienza di Gramigni, unita al suo senso civico e al suo spirito di volontariato sociale, costituisca un contributo fondamentale per lo sviluppo di iniziative culturali e sociali a beneficio del territorio fiorentino e dell’intero Paese.





© RIPRODUZIONE RISERVATA