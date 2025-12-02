Una visione rivoluzionaria nel mondo retail

C’è un top manager napoletano (di origini dell'area nolana) - di comprovata esperienza e leader nei settori retail e outlet - alla guida da poco più di un biennio in qualità di Amministratore Delegato del Centro Commerciale Vulcano Buono ed il suo nome ha già lasciato un indelebile segno di innovazione e cambiamento dell’industria Retail Real Estate. I risultati conseguiti sotto la sua governance negli ultimi due anni sono senza alcun dubbio frutto del suo ambizioso e visionario progetto che ha completamente rivoluzionato il concetto di “centro commerciale”, trasformando la struttura progettata da Renzo Piano in un modello di smart city dove cultura, intrattenimento e servizi si sono uniti ad uno shopping dalla offerta sempre più attrattiva realizzando quello che Furino ha definito “la più completa esperienza per tutta la famiglia”. I numeri a chiusura bilancio 2025 parlano da soli: oltre 5 milioni di visitatori, 150 milioni di fatturato aggregato e la totale occupazione del Centro con molteplici aperture di nuovi marchi, una modernissima spa di 1800 mq, il cinema The Space e l’hotel di brand Voco completamente rinnovati, 7000 mq di entertainment per tutta la famiglia, un CAF con centro per l’impiego e formazione ed una offerta food variegata e di qualità.