martedì 2 dicembre 2025
Una visione rivoluzionaria nel mondo retail

Una visione rivoluzionaria nel mondo retail

I risultati conseguiti sotto la governance di Furino evidenziano numeri importanti
3 min

C’è un top manager napoletano (di origini dell'area nolana) - di comprovata esperienza e leader nei settori retail e outlet - alla guida da poco più di un biennio in qualità di Amministratore Delegato del Centro Commerciale Vulcano Buono ed il suo nome ha già lasciato un indelebile segno di innovazione e cambiamento dell’industria Retail Real Estate. I risultati conseguiti sotto la sua governance negli ultimi due anni sono senza alcun dubbio frutto del suo ambizioso e visionario progetto che ha completamente rivoluzionato il concetto di “centro commerciale”, trasformando la struttura progettata da Renzo Piano in un modello di smart city dove cultura, intrattenimento e servizi si sono uniti ad uno shopping dalla offerta sempre più attrattiva realizzando quello che Furino ha definitola più completa esperienza per tutta la famiglia”. I numeri a chiusura bilancio 2025 parlano da soli: oltre 5 milioni di visitatori, 150 milioni di fatturato aggregato e la totale occupazione del Centro con molteplici aperture di nuovi marchi, una modernissima spa di 1800 mq, il cinema The Space e l’hotel di brand Voco completamente rinnovati, 7000 mq di entertainment per tutta la famiglia, un CAF con centro per l’impiego e formazione ed una offerta food variegata e di qualità.

Stessa logica di intenti è quella che Furino ha voluto applicare al progetto San Marino Outlet Experience di cui è Amministratore Delegato da circa un trimestre. Questo nuovo incarico, in sinergia con il gruppo Promos, leader italiano nella gestione degli outlet, ha rappresentato un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento e il consolidamento del San Marino Outlet Experience come destinazione commerciale di riferimento nell’area adriatica e nel panorama europeo del retail outlet. Anche per esso il segnale di cambiamento non ha impiegato troppo tempo ad arrivare: il Centro ha registrato +12% di visitatori da settembre ad oggi ed è in corso una importante manovra leasing di ampliamento dell’offerta retail nel settore del lusso e della moda in ambito internazionale. “Segnali di crescita ancor più positivi” dichiara Furino “se si considera il panorama globale dell’economia attuale”. La direzione è quella giusta: dobbiamo continuare a lavorare al di fuori degli schemi classici del retail e re-inventarci per trasformare le esigenze di cambiamento in nuove sfide”

