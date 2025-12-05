Chiusi gli Stati Generali del calcio ad Arezzo

La città di Arezzo ha vissuto un’altra settimana di grandi eventi che le hanno portato in dote immenso successo: dal 25 al 27 novembre l’Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo ha ospitato le manifestazioni dedicate agli Stati Generali del Calcio e Le Giornate Professionali dello Sport, progetto inserito all’interno del palinsesto annuale del Festival del Calcio Italiano - REVER.

Tre giorni in cui lo sport è stato il protagonista assoluto delle discussioni e dei dibattiti nella città toscana, sotto la guida attenta del presidente Donato Alfani e con la preziosa vicinanza della famiglia Manzo e, in particolare, del presidente dell’S.S. Arezzo, Guglielmo Manzo. Dai grandi dirigenti sportivi locali e nazionali, alle personalità di spicco della politica, fino al mondo dell’informazione sportiva cartacea, digitale e social: tantissimi i volti che si sono avvicendati sul palco dell’Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo, portando la loro esperienza e mettendo a disposizione la propria conoscenza del tema.

La giornata di martedì è stata dedicata espressamente alle grandi manifestazioni ed agli enti che si occupano di idearli, organizzarli e curarli: dal talk dedicato al rapporto tra calcio e streaming a quello in merito all’organizzazione del grande evento anche nella sua dimensione comunicativa e territoriale, si è parlato ad ampio raggio di tutta la macchina organizzativa che sta alle spalle dello sport che fa vibrare il cuore a tutta l’Italia.

Mercoledì una particolare attenzione alla crescita del calciatore, dell’atleta e dell’uomo, con i talk dedicati al gioco d’azzardo, alla formazione sociale e scolastica dell’atleta, alla lotta contro il razzismo e la violenza negli stadi e alla valorizzazione del talento in erba. Tutti elementi che stanno alla base di una crescita corretta dell’atleta e, soprattutto, sono elementi indispensabili affinché sopravviva la parte pulita e corretta del calcio.

Giovedì, infine, si è dato spazio all’aspetto più espressamente medico e legato alla salvaguardia e alla prevenzione, con talk dedicati all’alimentazione, alla salute e al benessere del calciatore, ma anche alle nuove tecnologie, allo sviluppo e alle differenze con il calcio femminile e al processo di rinnovamento e adeguamento delle strutture.

La tre-giorni di eventi è stata idealmente chiusa, il giorno successivo, dall’evento “I protagonisti del calcio si raccontano”, avente come ospite l’allenatore Mario Somma, che è stata la perfetta conclusione di una manifestazione fondamentale per la città aretina. «Ho chiuso col mondo del calcio, da oggi sarò solo un appassionato: si è spenta la fiammella della passione. Ho declinato altri inviti per degli eventi ed a questo punto io mi sento uomo di platea, ma, quando il presidente mi ha proposto questa serata, ho pensato che quella di Arezzo sarebbe stata l’occasione perfetta per la mia ultima dichiarazione pubblica».