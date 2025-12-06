Fighters-La Serie arriva su Prime Video

Fighters–La Serie racconta la storia sportiva e privata, narrata dagli stessi protagonisti, di quattro atleti, tra i più rappresentativi per l’Italia, nelle loro discipline di appartenenza: Giovanni De Carolis (Boxe); Mattia Faraoni (Kickboxing); Carlo Pedersoli Jt e Micol Di Segni (MMA). Gli atleti sono i narratori di loro stessi, guidando lo spettatore in un viaggio fatto di vittorie, sconfitte e sacrifici. Ogni atleta ha vissuto la straordinaria esperienza di trasformare i propri sogni in realtà. Attraverso vittorie epiche, sconfitte devastanti e sacrifici immensi, questi campioni ci mostrano che il percorso verso il successo è spesso più significativo della meta stessa. Fighters, disponibile dal 15 dicembre su Amazon Prime Video , rappresenta un tributo agli spiriti indomabili, alla perseveranza e alla dedizione che caratterizzano il mondo dello sport.

Mattia Faraoni è il fighter più influente d’Italia

Non è solo un atleta, ma un vero e proprio eroe moderno. Attraverso la sua straordinaria carriera, Faraoni ha conquistato un impressionante palmarès internazionale, fra cui il titolo di campione del mondo ISKA dimostrando il suo talento eccezionale e la sua determinazione in ogni combattimento. I suoi successi non sono solo trofei su una bacheca, ma riflettono la dedizione, l'impegno che il campione ripone in ogni aspetto della sua vita. Il costante impegno di Mattia nelle attività extra-ring gli hanno permesso di diventare il Fighter più influente d’Italia, attraverso la costante promozione social di una figura positiva. La storia di Mattia è una storia d’amore. Amore per sua moglie, Alessia, con la sua proposta di matrimonio sul ring, per sua figlia Cloe e quello incondizionato per lo sport che ama, una storia di sacrifici, infortuni e vittorie.

Giovanni De Carolis è il pugile italiano più di successo del nuovo millennio

Giovanni De Carolis è l'ultimo grande campione di boxe a cui l'Italia ha avuto l'onore di dare i natali. Giovanni non è solo un pugile eccezionale, ma il narratore appassionato della sua storia, un intreccio avvincente di vittorie, sconfitte e trionfi indimenticabili. I titoli conquistati da Giovanni De Carolis sono il riflesso di una carriera straordinaria, ma c'è molto di più dietro ogni cintura vinta. Con la sua voce, Giovanni ci guiderà attraverso i ring della boxe mondiale, svelando i momenti di coraggio, sacrificio e resilienza che hanno plasmato la sua carriera. Ogni vittoria è una pagina scritta con il sudore e il cuore di un vero campione. Giovanni De Carolis è forse l’ultimo pugile vecchia scuola, esempio lampante di come la storia di Rocky Balboa non sia soltanto un film. Attraverso una storia di povertà, Giovanni è riuscito a dare un tetto ai propri figli grazie alla sua dedizione verso la nobile arte, supportato dalla compagna anche nei momenti più bui e tristi della vita, la resilienza di Giovanni gli ha permesso di diventare Campione del Mondo di Boxe e di coronare il sogno della sua vita.

Carlo Pedersoli Jr. è il nipote di Bud Spencer

Carlo Pedersoli Jr. è uno dei pochissimi Fighter italiani ad aver calcato i ring della UFC, miglior promotion al mondo di MMA. Nipote dell'indimenticabile Bud Spencer, Carlo ha portato con sé l'eredità del nonno anche sul ring, mantenendo la promessa di diventare una leggenda del nostro paese, proprio come lui. Carlo è stato uno dei nomi più influenti di Cage Warriors, dopo una storia di caduta e rinascita, come una fenice è risorto dalle ceneri della UFC, diventando uno dei nomi più importanti della promotion Leader d’Europa e fonte d’ispirazione per tutti i giovani fighter della penisola.

Micol di Segni è la fighter donna più importante d’Italia a livello social

Micol Di Segni atleta straordinaria e prima italiana a conquistare un titolo di campionessa del mondo nelle arti marziali miste (MMA). Micol stessa condivide e racconta la sua storia, un viaggio di coraggio e determinazione. Dopo aver combattuto in paesi come Sudafrica, India, Inghilterra e America, affrontando sfide insormontabili, Micol è diventata una donna matura, capace di diventare fonte di ispirazione per tutte coloro che vogliono approcciarsi ad uno sport ‘da uomini’ Tramite un narrazione commossa, Micol ha raccontato la sua rinascita dalla depressione, attraverso un percorso di dedizione verso l’unica certezza della sua vita: Il suo amore per lo sport. Ogni passo nella sua carriera è stato segnato dalla sua forza interiore, compiendo il primo passo verso la diffusione di uno sport ancora tabù per le donne nel nostro paese.