Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Espresso dona i Panettoni targati Napoli ai bambini dell’Ospedale Santobono

Espresso dona i Panettoni targati Napoli ai bambini dell’Ospedale Santobono

Un gesto di solidarietà che unisce territorio, impegno sociale e sport
2 min

Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’emozione e del sorriso quella vissuta presso l’Ospedale Pediatrico Santobono, dove Espresso ha consegnato i panettoni special edition in collaborazione con la SSC Napoli, ai piccoli pazienti ricoverati nella struttura. A portare personalmente i doni sono stati Giuseppe Mauro, Amministratore Delegato, e Gaetano Ligestro, Direttore Commerciale. Accolti con grande calore dalla dott.ssa Flavia Matrisciano, direttrice della Onlus Fondazione Santobono, che ha ringraziato l’azienda per la sensibilità e la vicinanza dimostrata nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.

Un momento di gioia per i piccoli bambini del Santobono

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare un momento di gioia durante le festività natalizie, unendo la dolcezza della tradizione artigianale di Espresso alla passione per il Napoli, simbolo di orgoglio, forza e appartenenza per tutta la città. «Un piccolo gesto che per noi ha un valore enorme — ha dichiarato Giuseppe Mauro di Espresso — perché crediamo che un’azienda debba essere prima di tutto parte attiva della propria comunità. Portare un sorriso ai bambini del Santobono significa portare il cuore di Napoli dove ce n’è più bisogno».

Con questa iniziativa, Espresso conferma il proprio impegno nel sociale, rafforzando il legame con il territorio e con una delle realtà più preziose della città: l’Ospedale Pediatrico Santobono.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS