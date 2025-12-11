Espresso dona i Panettoni targati Napoli ai bambini dell’Ospedale Santobono

Una giornata all’insegna della solidarietà, dell’emozione e del sorriso quella vissuta presso l’Ospedale Pediatrico Santobono, dove Espresso ha consegnato i panettoni special edition in collaborazione con la SSC Napoli, ai piccoli pazienti ricoverati nella struttura. A portare personalmente i doni sono stati Giuseppe Mauro, Amministratore Delegato, e Gaetano Ligestro, Direttore Commerciale. Accolti con grande calore dalla dott.ssa Flavia Matrisciano, direttrice della Onlus Fondazione Santobono, che ha ringraziato l’azienda per la sensibilità e la vicinanza dimostrata nei confronti dei bambini e delle loro famiglie.