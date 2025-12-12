Sorprese in edicola: il libro per il benessere della schiena

Arriva in edicola "Il benessere della schiena". Domande e risposte per capirci di più, il libro di Stefano Respizzi, con la prefazione di Nicoletta Carbone, pubblicato da Il Sole 24 Ore. Un manuale pratico e chiaro per conoscere la propria schiena, riconoscere i sintomi e imparare a gestire le lombalgie più comuni, senza false promesse ma con strumenti concreti per la vita di ogni giorno. Il mal di schiena, infatti, colpisce oltre l’80% delle persone almeno una volta nella vita ed è una delle principali cause di dolore e limitazione dei movimenti. In collaborazione con il Corriere dello Sport. Non fartelo scappare, corri in edicola!