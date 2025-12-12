Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sorprese in edicola: il libro per il benessere della schiena

Sorprese in edicola: il libro per il benessere della schiena

Arriva in edicola "Il benessere della schiena". Domande e risposte per capirci di più, il libro di Stefano Respizzi, con la prefazione di Nicoletta Carbone, pubblicato da Il Sole 24 Ore
1 min

Arriva in edicola "Il benessere della schiena". Domande e risposte per capirci di più, il libro di Stefano Respizzi, con la prefazione di Nicoletta Carbone, pubblicato da Il Sole 24 Ore. Un manuale pratico e chiaro per conoscere la propria schiena, riconoscere i sintomi e imparare a gestire le lombalgie più comuni, senza false promesse ma con strumenti concreti per la vita di ogni giorno. Il mal di schiena, infatti, colpisce oltre l’80% delle persone almeno una volta nella vita ed è una delle principali cause di dolore e limitazione dei movimenti. In collaborazione con il Corriere dello Sport. Non fartelo scappare, corri in edicola!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS