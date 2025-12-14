Gran Galà “Lo sport è salute”: 2.400 danzatori in scena al teatro Orione

Oltre 2.400 atleti e danzatori e 42 compagnie di ballo e scuole di danza (delle discipline di danza sportiva, classica, moderna e contemporanea) provenienti da tutto il territorio regionale sono pronti a esibirsi sul palcoscenico per una domenica interamente dedicata alla danza sportiva.

Sono questi i numeri del Gran Galà “Lo Sport è Salute”, l’evento che domenica 14 dicembre 2025 accenderà i riflettori del Teatro Orione di Roma. L’evento rappresenta il momento culminante di una domenica interamente dedicata alla danza ed al progetto multisportivo “Lo Sport è Salute”, un percorso avviato il 4 ottobre dall’ ente di promozione C.S.A.In Lazio (Centri Sportivi Aziendali e Industriali con circa 42 mila tesserati, sodalizio aderente a Confindustria), con il contributo della Regione Lazio e che vede le molteplici discipline sportive (danza sportiva, danza classica, danza contemporanea, danza moderna, danze nazionali, nuoto, ginnastica per la salute del corpo umano, ginnastica ritmica e artistica, arti marziali). Come strumenti educativi e di benessere psicofisico individuale e sociale per sportivi di tutte le età.

La grande domenica interamente dedicata alla danza, inizierà già dalla mattina con le competizioni agonistiche. Quindi l’appuntamento clou serale al Teatro Orione, sotto la direzione artistica del coreografo Massimo Palmieri e con il coordinamento per le attività di Danza Regionali C.S.A.In. Lazio Maria Luisa Cavallo.

A condurre l’evento sarà il popolare attore Andrea Dianetti, che accompagnerà il pubblico attraverso le premiazioni e le 21 coreografie di una serie di prestigiose compagnie professionali della danza quali Asd Rida Academy, Itinerari Danza, Factory Dance school, Millenium, Roma City Ballet, SMT Dance, MXM Dance, Cus Roma, Arte in movimento, Il Palcoscenico, Dance in progress, Forum Dance Lab, Gad dance studio, La Dididanza, Stem Ballet, DMS Dance Movement, Dance Project, Emozione danza, Tacchi e Punte. L’ingresso è gratuito, a sottolineare la volontà di rendere questo momento di festa accessibile all’intera cittadinanza.

La giuria degli esperti di danza, Massimo Palmieri, Tiziana Persichetti Auteri, Amalia Dimitrova assegneranno i premi ai vincitori delle varie categorie. A confermare il legame inscindibile tra attività motoria e salute, le premiazioni durante il galà saranno affidate a un parterre che unisce lo sport alla medicina qualificata. Infatti, saranno presenti per premiare gli atleti ed i danzatori - accanto al padrone di casa il presidente di C.S.A.In. Lazio Marcello Pace, ed al presidente della Commissione Cultura e Sport Regione Lazio Luciano Crea - l'eccellenza sportiva, rappresentata da personaggi dello sport come l’allenatore di calcio Silvio Crisari, e quella medica con, tra gli altri, il prof. Leonardo Calò (primario di Cardiologia del Policlinico Casilino), il prof. Camillo Riccioni (primario angiologo e di chirurgia flebologica presso il Cristo Re) e Angelo Di Santo medico chirurgo specialista in urologia, Elisabetta Soluri medico chirurgo specialista in anestesia, rianimazione e terapia del dolore, Marina Tarquini medico chirurgo - specialista in ginecologia e ostetricia presso Ospedale Vannini di Roma, ecografista accreditata presso Fetal Medicine Foundation).

"È un orgoglio vedere il Teatro Orione trasformarsi nel palcoscenico di una vera festa della danza in tutte le sue discipline - ha commentato Marcello Pace -. Portare in scena oltre 2400 atleti e le migliori compagnie professionali e scuole di danza del territorio è la dimostrazione concreta della forza vitale del nostro movimento. Questa giornata rappresenta l'essenza stessa del progetto 'Lo Sport è Salute': non solo prevenzione e benessere, ma aggregazione, arte e crescita per i nostri giovani, benessere a 360 gradi per tutte le fasce di età. Con il sostegno della Regione Lazio abbiamo costruito un percorso importante, ma oggi il merito e l'applauso più grande vanno alla passione di questi atleti e danzatori che sono uno dei grandi motori della nostra comunità".

GRAN GALÀ “LO SPORT È SALUTE”

TEATRO ORIONE

14 DICEMBRE ORE 19

Ingresso gratuito