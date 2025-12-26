Canzoni Brutte a Stazione Birra

I fan della band lo sanno già: CANZONI BRUTTE sono un fenomeno unico della scena musicale italiana. Dai piccoli bistrot di Montesacro ai pub storici di piazza Cavour, il gruppo ha conquistato un seguito crescente grazie a un’originalità fuori dal comune e a performance piene di energia.

Durante la serata, hit come Hotel Califano (versione di Tutto il resto è noia di Franco Califano su Hotel California degli Eagles), Rangiolini (Killing in the Name Of dei Rage Against the Machine su T’appartengo di Ambra) e pezzi di Julio Iglesias, Rettore, Pupo, Pippo Franco e persino Francesco Salvi, prenderanno nuova vita grazie a arrangiamenti inaspettati, capaci di trasformare il “brutto” in un irresistibile spettacolo musicale.

I CANZONI BRUTTE sono: Giacomo Voltekker – voce, basso, tastiere, Giammarco Mondi – chitarre, tastiere, Marcello Lardo – chitarre, tastiere, kazoo, Matteo Morini – batteria e drumpad



Ingresso gratuito (prenotazione tavolo obbligatoria)