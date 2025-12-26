Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Canzoni Brutte a Stazione Birra

Canzoni Brutte a Stazione Birra

Per la prima volta in versione elettrica. Appuntamento domenica 28 a Roma con un concerto dell'insolita band
3 min

Domenica 28 dicembre, la musica ferma il suo passo alla Stazione Birra di Roma (ore 21.30, via Placanica 172): per la prima volta in versione elettrica, CANZONI BRUTTE irrompono con un concerto che promette di essere spiazzante, sorprendente e… da cantare a squarciagola.

I fan della band lo sanno già: CANZONI BRUTTE sono un fenomeno unico della scena musicale italiana. Dai piccoli bistrot di Montesacro ai pub storici di piazza Cavour, il gruppo ha conquistato un seguito crescente grazie a un’originalità fuori dal comune e a performance piene di energia.

Durante la serata, hit come Hotel Califano (versione di Tutto il resto è noia di Franco Califano su Hotel California degli Eagles), Rangiolini (Killing in the Name Of dei Rage Against the Machine su T’appartengo di Ambra) e pezzi di Julio Iglesias, Rettore, Pupo, Pippo Franco e persino Francesco Salvi, prenderanno nuova vita grazie a arrangiamenti inaspettati, capaci di trasformare il “brutto” in un irresistibile spettacolo musicale.

I CANZONI BRUTTE sono: Giacomo Voltekker – voce, basso, tastiere, Giammarco Mondi – chitarre, tastiere, Marcello Lardo – chitarre, tastiere, kazoo, Matteo Morini – batteria e drumpad

Ingresso gratuito (prenotazione tavolo obbligatoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altre Notizie

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS