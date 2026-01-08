Premio Letterario Sportivo dedicato a Pietro Mennea, appuntamento il 24 gennaio

Scrittori provenienti da tutta Italia e ospiti illustri si ritroveranno a Santa Maria di Castellabate (SA) il 24 gennaio, in occasione della cerimonia di premiazione del Premio Letterario Sportivo dedicato a Pietro Mennea, in programma a Villa Matarazzo, presso la sede del Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato”.

Il Premio, organizzato dalla Fondazione Polito, è fortemente legato al tema del “Passaporto Ematico”, caro a Mennea: un’iniziativa che lo vedeva in prima linea, al fianco dell’amico Davide, per sensibilizzare l’Italia sull’importanza della prevenzione. Un messaggio concreto e attuale, promosso attraverso visite mediche e controlli effettuati presso studi medici autorizzati, con l’obiettivo di diffondere una vera cultura della salute.