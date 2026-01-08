Corriere dello Sport.it
Si chiude il progetto “Prospettive Sportive” del CSI Roma 

Un percorso tra Roma, Formello e Rocca di Papa che ha unito sport, cultura, natura e inclusione. Realizzato grazie al contributo della Regione Lazio
4 min

Si è ufficialmente concluso il progetto “Prospettive Sportive. Scoprire e valorizzare il territorio attraverso lo sport”, promosso dal Comitato territoriale CSI di Roma APS e realizzato grazie al contributo della Regione Lazio nell’ambito del Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale (L.R. 22/2024).

Iniziato il 1° ottobre 2025, il progetto ha interessato il territorio della Città Metropolitana di Roma, coinvolgendo i comuni di Roma Capitale, Formello e Rocca di Papa, con l’obiettivo di valorizzare contesti naturali, storici, culturali e identitari attraverso lo sport, inteso come strumento di promozione sociale, inclusione e sviluppo territoriale.

«Con il progetto Prospettive Sportive abbiamo voluto dimostrare come lo sport possa essere molto più di una pratica agonistica: è uno strumento concreto di valorizzazione del territorio, di inclusione sociale e di costruzione di comunità – afferma Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma –. Grazie al contributo della Regione Lazio siamo riusciti a realizzare un percorso che ha messo in rete luoghi, persone e storie diverse, unendo natura, cultura, tradizione e partecipazione. Un ringraziamento sincero va a tutti i partner che hanno creduto nel progetto e lo hanno reso possibile – dalla S.S. Lazio alle associazioni sportive coinvolte – e a tutte le società, i volontari e i partecipanti che, con entusiasmo, hanno animato ogni appuntamento. Prospettive Sportive non rappresenta un punto di arrivo, ma una base solida su cui continuare a costruire iniziative capaci di lasciare un’eredità positiva e duratura per il territorio e per le comunità che lo vivono ogni giorno».

Il progetto “Prospettive Sportive” si è sviluppato attraverso cinque eventi, capaci di coniugare sport, valori, tradizione e scoperta del territorio:

-Tour del Lazio Training Center di Formello (11 ottobre e 15 novembre 2025): un percorso valoriale e culturale all’interno della “casa” della S.S. Lazio, per raccontare il legame tra sport professionistico, territorio e valori educativi;

- Master Cross Pratoni del Vivaro (16 novembre 2025, Rocca di Papa): evento sportivo immerso in un contesto naturalistico di grande valore, con l’obiettivo di destagionalizzare la fruizione del territorio;

- Giro delle Sette Chiese in cammino (8 dicembre 2025, Roma): un pellegrinaggio sportivo in nordic walking lungo uno degli itinerari più significativi della storia e della spiritualità romana;

- Master Cross Divino Amore (28 dicembre 2025, Parco “My Fly Zone”): gara di ciclocross che ha rilanciato una tradizione storica del CSI Roma in un luogo simbolo della devozione popolare laziale;

- Corri per la Befana (6 gennaio 2026, Roma): purtroppo non disputata a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Roma a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone a causa dell’intensificarsi dei fenomeni atmosferici e della conseguente allerta arancione diramata dal Sistema di Protezione Civile.

Attraverso le diverse iniziative il progetto ha promosso turismo sportivo, coesione sociale e stili di vita sani, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale, religioso e naturalistico del Lazio. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell’accessibilità economica, dell’inclusione sociale, della partecipazione di persone con disabilità e della sostenibilità ambientale, in linea con gli indirizzi regionali e nazionali per l’organizzazione di eventi sportivi sostenibili.

Il CSI Roma, ente di promozione sportiva riconosciuto da CONI, Sport e Salute e CIP, con una rete di 475 società affiliate e oltre 95.000 tesserati sul territorio provinciale, ha realizzato questa iniziativa in collaborazione con importanti partner sportivi: S.S. Lazio, ASD Roma Road Runners Club, ASD Roma Cammina e ASD Icaro, costruendo una rete di collaborazioni destinata a produrre effetti anche oltre la durata del progetto.

