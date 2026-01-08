Don Matteo 15, arriva l'esordio in tv di Andrew Howe

Un ex campione europeo e mondiale protagonista di una serie tv Rai? Sì. È la storia di Andrew Howe, fenoneno dell'atletica leggera azzurra che ha deciso di intraprendere la carriera cinematografica. Sarà, infatti, tra i protagonisti della 15ª stagione di Don Matteo, in onda dall'8 gennaio su Rai uno. Howe, nato a Los Angeles nel 1985 e naturalizzato italiano, ha scritto la storia della velocità italiana anche grazie al record nazionale del salto in lungo con la misura di 8,47 m. È presente nella top ten dei migliori atleti italiani di sempre in due specialità diverse: 200 metri e salto in lungo.

