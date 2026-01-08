Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Don Matteo 15, arriva l'esordio in tv di Andrew Howe

Don Matteo 15, arriva l'esordio in tv di Andrew Howe

L'ex campione del mondo ed europeo di atletica leggera esordirà nella celebre serie tv Rai
1 min
Un ex campione europeo e mondiale protagonista di una serie tv Rai? Sì. È la storia di Andrew Howe, fenoneno dell'atletica leggera azzurra che ha deciso di intraprendere la carriera cinematografica. Sarà, infatti, tra i protagonisti della 15ª stagione di Don Matteo, in onda dall'8 gennaio su Rai uno. Howe, nato a Los Angeles nel 1985 e naturalizzato italiano, ha scritto la storia della velocità italiana anche grazie al record nazionale del salto in lungo con la misura di 8,47 m. È presente nella top ten dei migliori atleti italiani di sempre in due specialità diverse: 200 metri e salto in lungo.

